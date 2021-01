Microempresarios deben pagar impuesto a la renta desde este sábado 16 de enero, en medio de dudas de los contribuyentes

El calendario para la declaración y pago del impuesto a la renta del Régimen Impositivo para Microempresas (RIM) se modificó de manera excepcional para enero en aquellos contribuyentes cuyo noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) sea 1, 2 y 3.

Según la ley, las fechas máximas de vencimiento para la declaración de estos contribuyentes son el 10, 12 y 14 de enero, respectivamente. Pero este año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) dispuso que este grupo de usuarios tengan nuevas fechas en enero.



La medida fue estipulada en la resolución 002, del 6 de enero pasado, en la cual se informa que el documento para la declaración es el Formulario 125; sin embargo, este documento recién se publicó el jueves en la página de la entidad tributaria.



Los contribuyentes que se encuentra en el régimen de microempresarios pagan el 2% del impuesto a la renta sobre los ingresos sea que hayan tenido ganancias o pérdidas durante el año, recordó Pablo Villegas, socio de Solines y Asociados



Villegas mencionó que el RIM es obligatorio para los microempresarios y el plazo de permanencia es de hasta cinco años. Además del impuesto a la renta, también influye en el impuesto al valor agregado (IVA) y en el impuesto a los consumos especiales (ICE).



“Hay muchas microempresas para las cuales es perjudicial el régimen, porque aunque que tengan pérdidas van a tener que pagar el impuesto a la renta. En otro régimen, si es una mediana o una gran empresa, y tiene pérdidas no va a tener que pagar el IR”, subraya el experto.



Los pormenores de la declaración del impuesto a la renta y del RIM fueron abordados por funcionarios del Servicio de Rentas Internas en un taller organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, que se realizó el 13 de enero.



A continuación, algunos de los temas desarrollados por los expertos del SRI. En el catastro de la entidad consta un millón de microempresarios, entre personas naturales y jurídicas:



No pueden acogerse al régimen de microempresas



Los contribuyentes dentro del Rise, Régimen simplificado de la EPS, organismos internacionales, construcción, lotización, ocupación libera, transporte, instituciones financieras, contribuyentes bajo relación dependencia, explotación recursos naturales, impuesto a la renta único, transporte internacional de pasajeros, los que tengan rentas de capital, comercializadoras de combustibles no pueden acogerse al régimen de microempresas. Esta disposición rige incluso si cumplen las condiciones generales.



Declaración del Impuesto a la Renta



Es semestral, en enero y julio de cada año, aunque la declaración del IVA sea mensual.



Base imponible



No se incluirán los ingresos de actividades sujetas al impuesto a la renta único, ingresos de rendimientos financieros, revalorización de activos, premios de loterías, rifas y apuestas, regalías, los provenientes del exterior que hayan sido sometidos a imposición en otro Estado, ingresos recibidos por herencias, legados y donaciones, dividendos percibidos de sociedades o establecimientos permanentes de no residentes, pensiones jubilares, ni aquellos obtenidos por la enajenación ocasional de bienes muebles o inmuebles.



Declaración anual IR – persona natural



Si es persona natural tiene ingresos por otras fuentes diferentes a las actividades empresariales sujetas al RIM tendrá que presentar declaración anual por esos ingresos. Pero también deberá hacer una declaración semestral por las actividades que sí están sujetas al régimen de microempresas



Declaración anual IR – sociedades



Obligatoriamente deben presentar la renta semestral, por ser parte del régimen de microempresas, y la renta anual en abril por ser sociedad y estar obligado siempre a presentar la renta anual.



Formulario 125



Casillero 301: Ingresos brutos



Casillero 302: Devoluciones o descuentos



Casillero 303: Ingresos exentos del impuesto a la renta. En este casillero se incluirán todos los ingresos si se tiene una actividad adicional a la de micro.



Casillero 339: Base imponible. Es el resultado de los ingresos, menos devoluciones, menos ingresos exentos, menos ajustes por generación y más ajustes por revisión.



Casillero 401: Impuesto a la renta causado



Casillero 402: Retenciones en la fuente que le realizaron



Casillero 499: Impuesto a la renta a pagar