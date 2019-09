Gobierno, frente a filtración de datos: ‘Empresa ha sustraído información de instituciones del régimen anterior’

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Ecuador apunta a exfuncionarios al servicio del anterior gobierno de Rafael Correa por el escándalo de filtración de datos de millones de ecuatorianos, revelado en un informe de la firma de ciberseguridad vpnMentor. Así lo aseveró Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, la tarde de este lunes 16 de septiembre del 2019 en Quito.

"Tenemos una empresa privada ecuatoriana que ha sustraído información posiblemente de dos o tres instituciones públicas, que trabajaron en el régimen del gobierno anterior", señaló Michelena.

Andrés Michelena aseguró en rueda de prensa que desde el Gobierno se aplicaron "los protocolos necesarios para proteger de una posible vulneración los datos de los ecuatorianos", después de que la compañía de seguridad cibernética alertara sobre la filtración de información personal y sensible de millones de usuarios en Ecuador.

"La información de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada", sostuvo Michelena. "No ha habido un hackeo ni ciberataques a la seguridad del país", agregó el Ministro e informó que el Gobierno recibió las alertas del caso el pasado 11 de septiembre.



Sin embargo, el reporte de vpnMentor no habla de penetración en sistemas ecuatorianos, sino de una violación de la seguridad de los datos (conocido en inglés como 'data breach'). Esto puede ser intencional o no y puede tener varias características, pero en este caso quiere decir que los datos personales de los usuarios fueron albergados en un servidor que con contaba con las medidas de seguridad necesarias.



"Luego de haber sido alertados, hemos emprendido una investigación penal", dijo Michelena y añadió que, por estar en marcha la indagación, no se pueden adelantar mayores detalles desde los organismos del Estado.

El funcionario del régimen de Lenín Moreno insistió en el posible robo de datos de las bases del sistema nacional de información creado por el anterior Gobierno para "justamente convalidar las bases de datos que tenían en protección social, salud y educación" y que "lastimosamente no se han cuidado los protocolos ni manuales específicos que permitan proteger los datos personales".



Una empresa israelí reveló este lunes que millones de datos de ciudadanos ecuatorianos quedaron expuestos en el servidor para que cualquiera entrara a cogerlos y que éste pertenecía a una firma ecuatoriana proveedora de análisis de datos.



Entre los detalles expuestos datos personales y financieros de unos 20 millones de ecuatorianos, muchos de ellos fallecidos, lo que permitía el robo de identidad y de capitales.



El caso fue detectado por la firma israelí en un servidor en Miami perteneciente a Novaestrat, una consultora que provee servicios de análisis de datos, marketing estratégico y desarrollo de software y cuya web hoy estaba inhabilitada.



Tras difundirse la información el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió a los dos ministros relevantes, Michelena y la titular de Interior, María Paula Romo, explicar la situación a los medios y tranquilizar a la ciudadanía.



Michelena anunció en ese sentido que se ha abierto una "investigación penal" sobre la posible participación de antiguos "funcionarios públicos" en el anterior Ejecutivo de Correa, que estuvo en la presidencia entre 2007 y 2017.



"Hemos investigado de qué empresa se trata, los dueños de la empresa, dónde han trabajado, efectivamente se dijo que eran funcionarios públicos del régimen anterior", recalcó el ministro antes de revelar que la titular del Interior, María Paula Romo, ha emprendido una acción penal por posible vulneración del delito a la privacidad, recogida en los artículos 178 y 179 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).