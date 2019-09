México reduce a la mitad el flujo migratorio a EE.UU. tras amenaza de Donald Trump

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

México ha frenado el 56% del flujo irregular de migrantes hacia Estados Unidos desde mayo, dijo este viernes 6 de septiembre del 2019 el canciller Marcelo Ebrard, quien revisará la semana próxima en Washington los compromisos alcanzados después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles.

El canciller mexicano, que viaja el lunes al país vecino, se entrevistará en la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, para dar seguimiento a una serie de compromisos acordados el 7 de junio pasado.



“México seguirá esa estrategia. No espero que haya una amenaza arancelaria porque hay una reducción del 56%” en aprehensiones de migrantes del lado estadounidense de la frontera entre mayo y agosto, declaró Ebrard en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Urgimos al gobierno de Estados Unidos a respaldar la estrategia de México”, afirmó Ebrard.



La cancillería mexicana indicó que la cifra proviene de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, aunque esa agencia todavía no ha publicado sus datos para agosto.



A finales de mayo, Trump amenazó con imponer aranceles progresivos a México hasta llegar a 25% si no frenaba el paso de migrantes indocumentados, mayormente centroamericanos, después de que Estados Unidos registrara cifras récord de detenciones de familias en su frontera sur.



Tras extenuantes jornadas de negociaciones encabezadas por Ebrard, se alcanzó un acuerdo que dejó en suspenso la amenaza arancelaria. Tras una primera evaluación del acuerdo a los 45 días, los dos países quedaron en realizar una segunda revisión a los 90 días, cumplidos el jueves.



'La estrategia está funcionando'



Una de las principales exigencias de Washington fue que México se convirtiera en un “tercer país seguro”, donde los migrantes tendrían que pedir asilo en vez de solicitarlo a Estados Unidos, lo que ha sido rechazado tajantemente por el gobierno mexicano.



“La estrategia mexicana está funcionando, no vamos a aceptar ser tercer país seguro (...) porque va en contra de los intereses de México. Es injusto para nuestro país ” , advirtió Ebrard al señalar que desconoce si Washington insistirá nuevamente en este reclamo.



Para frenar el flujo de migrantes, México desplegó un total de 25.451 guardias nacionales en sus fronteras norte y sur, detalló el canciller.



México también amplió su política de aceptar la devolución de migrantes que piden asilo en Estados Unidos mientras sus casos son procesados.



El gobierno mexicano reiterará ante los funcionarios estadounidenses que la estrategia para combatir la migración irregular debe ser fomentar el desarrollo económico de América Central, y que insistirá en que Washington cumpla con sus compromisos de financiamiento en la materia.



“Queremos que sea una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo de ambos países”, expresó López Obrador, un izquierdista que llegó al poder en diciembre prometiendo una política más flexible hacia los migrantes, pero que ha tenido que adoptar una estrategia más dura frente a las amenazas de Trump.



Su homólogo estadounidense ha manifestado que México ha hecho un “ gran trabajo ” para frenar el tráfico de migrantes, y en las últimas semanas no ha vuelto a blandir la carta de los aranceles.



Freno al tráfico de armas



Ebrard señaló que también destacará en Washington la cooperación estadounidense en la lucha contra atentados a la comunidad mexicana, luego del ataque en un supermercado de El Paso, Texas, de un supremacista blanco que dejó 22 muertos, ocho de ellos mexicanos.



También planteará la necesidad de que Estados Unidos combata el tráfico de armas hacia México, golpeado por una ola de violencia ligada al tráfico de drogas que deja más de 250 000 muertos desde 2006.



“Ese tráfico es ilegal, que asuma sus responsabilidad de regularlo, controlarlo e impedirlo, igual que nosotros hemos hecho con respecto a sustancias prohibidas”, dijo el canciller.



La imposición de aranceles a México hubiera tenido un fuerte impacto en la economía mexicana al ser Estados Unidos destino de alrededor de 80% de sus exportaciones.



De octubre a principios de 2019 México fue paso de una oleada inédita de migrantes, muchos de ellos viajando en inmensas caravanas que ingresan por la frontera con Guatemala.