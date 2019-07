México y EE.UU. realizarán operativos contra tráfico de armas en la frontera

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Autoridades mexicanas y estadounidenses realizarán próximamente operaciones para detener el tráfico de armas a través de la frontera, aseveró este lunes 22 de julio del 2019 el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard dijo que durante su reunión del domingo con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, le planteó a su homólogo las preocupaciones mexicanas sobre varios temas.

Indicó que, de acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General, existe un incremento en el número de armas registradas en hechos delictivos.



Precisó que este año se han reportado aumentos de 9 % en armas cortas, 9 % en rifles, 63 % en rifles automáticos y 122 % en armas de asalto.



"Le hemos pedido al Gobierno de Estados Unidos que se organice un operativo, Estados Unidos en su territorio y nosotros en el nuestro, pero me refiero sobre todo al estadounidense, porque pasar con armas de Estados Unidos a México es ilegal en México, pero no en Estados Unidos", expuso el canciller.



Indicó que se ha solicitado corresponsabilidad "y que ellos puedan actuar en los puntos fronterizos con (las ciudades mexicanas) Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros".



"El secretario de Estado me manifestó su interés en contribuir por parte del Gobierno de Estados Unidos, de suerte que la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República pasarán en lo próximas días, junto con las autoridades estadounidenses, a organizar estos operativos", apuntó.

Afirmó que, con base en la respuesta estadounidense, estos operativos "serán un hecho", pero se reservó los detalles de estas acciones porque al revelarlos "les quito efectividad".



"Ha habido muchos operativos en la historia, pero ahora se pretende tener un impacto real", añadió el canciller.



Indicó que este tráfico de armas es un asunto central para México y que los gobernadores de los estados del norte del país han pedido apoyo al Gobierno federal porque "tienen la preocupación de que este incremento signifique también un aumento del índice delictivo y en el número de homicidios".



Por otro lado, Ebrard dijo que propuso a Pompeo que se integre una comisión binacional para recuperar los activos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, recientemente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.



Señaló que en el caso de México la comisión estaría compuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General y otras dependencias "con el propósito de que los activos de esa organización criminal sean recuperados por el Estado mexicano y puestos a disposición para otros fines".



"De poco serviría la detención y procesamiento de un personaje como el Chapo si los activos no se recuperan", expuso.



Afirmó que Pompeo vio con "mucha simpatía" la propuesta, y confió en que "en los próximos días estaremos avanzando muy rápidamente en este objetivo estratégico".



"Tengo que esperar la respuesta oficial, pero no esperaría una respuesta negativa si me dijo que la vio con simpatía", añadió.



Sin aventurar una estimación del monto de esos activos, el canciller explicó que hay información de activos en el sistema financiero estadounidense que el país vecino tendría que compartir con México.