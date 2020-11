México detiene al primer militar por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Las autoridades mexicanas arrestaron al capitán José Martínez Crespo por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, siendo el primer miembro del Ejército detenido por este motivo, confirmaron a Efe fuentes cercanas al caso.

Crespo, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico, fue detenido en la prisión del campo militar número 1-A, ubicado en el occidente de la Ciudad de México, donde se presentó voluntariamente.



Las familias de las víctimas fueron informadas de la captura el jueves 12 de noviembre del 2020 por la noche y Crespo rindió su declaración este viernes 13 a la espera de que se determine su situación jurídica.



Si bien el arresto está relacionado con el caso Ayotzinapa, la acusación que pesa sobre Crespo, quien estaba adscrito en el 27 batallón de infantería en Iguala (Guerrero), donde sucedieron los hechos, es por delincuencia organizada y no por desaparición forzada.



Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.



El Gobierno de Peña Nieto descartó la participación de militares y policías federales.



Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.



"Para nosotros es una noticia positiva porque las acciones penales ya se elevan al círculo de las autoridades federales y van a tener que rendir cuentas", dijo este viernes13 de noviembre a Efe el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, sobre la captura de Crespo.



Rosales recordó que hasta ahora ha habido "varios detenidos" del cartel Guerreros Unidos y "otros funcionarios menores" por irregularidades en la investigación del caso. "Pero funcionarios que se les acuse de participación directa o indirecta en los hechos, no tenemos", señaló.



Asimismo, confirmó que hay pendientes otras órdenes de captura contra militares.



El pasado 26 de septiembre, en un acto por los seis años de la desaparición, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció órdenes de captura contra miembros del Ejército.



"Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado", expresó el mandatario en un acto en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.



Al asumir el poder López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía que reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que crearon un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados.