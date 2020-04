Mercado Mayorista de Ambato reabrirá sus puertas con apoyo y la seguridad de la Policía y el Ejército

LEA TAMBIÉN

Tras un mes del cierre del Mercado Mayorista de Ambato, uno de los más grandes de la Sierra centro, este volverá abrir sus puertas el próximo miércoles 22 de abril del 2020.

La reapertura se cumplirá con apoyo del Gobierno Nacional que enviará a la Policía y el Ejército. Se espera que al menos 500 personas intervengan en el operativo de bioseguridad y de orden.



El pasado 18 de marzo, el alcalde Javier Altamirano decidió que deje de trabajar este mercado para prevenir posibles contagios de coronavirus. La medida fue adoptada luego de un informe emitido por la administración donde detalla que al menos 20 000 personas de todo el país entre comerciantes, productores, estibadores y conductores ingresaban a este centro de expendio los domingo, miércoles y viernes días de feria. Con el escaso personal sería imposible controlar el orden, la seguridad y la salud de los mercaderes.



El cierre del Mayorista provocó que los comerciantes y compradores se apoderen de las calles y avenidas aledañas provocando caos, desorden y contaminación pese a los operativos efectuados por las autoridades municipales con ayuda de los agentes de control y de tránsito y la Policía. Eso provocó el rechazo de los habitantes cercanos a las avenidas Bolivariana, Julio Jaramillo y Paso Lateral.



En la sesión de la Junta de Gobierno dirigida por el prefecto Manuel Caizabanda acompañado de los 9 alcaldes de la provincia el miércoles 16 de abril, no se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo, Juan DeHowitt, ministro del Ambiente, dijo que solicitará al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional el respaldo de la fuerza pública, Policía y el Ejército, para poner orden en la reapertura.

El alcalde Altamirano insistió que presentó dos planes al Gobierno Nacional para aperturar el Mercado Mayorista con orden, disciplina y velando por la salud de todos los usuarios. Sin embargo, no se dio la atención necesaria a sus planteamientos.



Aseguró que no es fácil controlar a 20 000 personas que participan en cada feria, si no se toman las medidas de seguridad necesaria se puede causar una ‘catástrofe en la salud'.



La noche del jueves 16 de abril del 2020, a través de un comunicado publicado en las redes sociales del Cabildo se informó que el Mercado Mayorista reabrirá sus puertas en forma parcial y con las medidas restrictivas el miércoles 22 de abril. Ahí se aplicará un plan que garantice el orden, disciplina y la seguridad de los comerciantes. Se espera la participación de 400 uniformados entre militares y Policías. A esto se suma los funcionarios, agentes de tránsito y de control municipal.