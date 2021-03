Médicos de Pichincha piden restringir acceso a sitios turísticos por el aumento de casos de covid-19

En Ecuador, la situación sanitaria es “muy crítica”, debido al aumento de casos de covid-19. Las cifras subieron tras el relajamiento de la población en el feriado de Carnaval y las elecciones presidenciales del domingo 7 de febrero del 2021. Lo explicó Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, en rueda de prensa efectuada este martes 30 de marzo del 2021.

En este espacio, el galeno señaló que el incremento de contagios no solo se reporta en Pichincha, la provincia con más infectados en el Ecuador: 114 206 de 327 325 positivos; sino en otras localidades, como Guayas.



“Entre el 1 y el 28 de marzo hubo 38 115 diagnósticos nuevos, es decir, 1 411 personas se infectan a diario, en el país. Así como 906 fallecidos en el periodo señalado, es decir, 33,5 muertos diarios”, detalló el Presidente del gremio.



A él también le preocupa que el número de pruebas de diagnóstico sea bajo. Solo han aumentado unas 120 000 en el mes; aún no se llega ni al 10% de la población en el territorio nacional.



“El sistema sanitario en Quito está colapsado. Es impresionante ver que un hospital trabaja al 145%, con pacientes acostados en el suelo y recibiendo oxígeno. El problema sigue subiendo y estamos en etapa crítica”.



En este sentido, recomienda es importante reforzar al 100% las medidas de bioseguridad y apostar por la corresponsabilidad de la ciudadanía; solo así se logrará frenar el avance de la pandemia.



Si no se logra controlar el exceso de casos -alertó- se llegará a una fase cuatro de la pandemia, marcada por el colapso total de los servicios sanitarios en el territorio. “Según las proyecciones estamos a puertas de la fase cuatro”, pero esto puede cambiar con la corresponsabilidad ciudadana.



Las recomendaciones del gremio de salud de Pichincha



-Ampliar la ley seca o evitar el consumo de alcohol, las 24 horas; no es adecuado restringir solo parcialmente.



-No solo se deben cerrar las playas sino otros sitios, como parques, lagunas tanto públicas y privadas, para frenar la aglomeración de ciudadanos.



-No permitir el funcionamiento de bares, discotecas y demás centros nocturnos.



-Sancionar a personas que participen en fiestas particulares.



-Retomar la semaforización en las localidades: rojo, amarillo y verde, según la situación epidemiológica de cada sector.



-Elaborar un plan de vacunación sostenido.



-Mejorar el diagnóstico o apostar por la masificación de pruebas PCR y rápidas cuantitativas para detectar zonas calientes y realizar aislamientos selectivos.



-Apostar por el autoaislamiento o el confinamiento voluntario de la ciudadanía, es decir, permanecer solo con su círculo íntimo.



-Comprometer a candidatos para que no se realicen concentraciones en el fin de campaña.



-Corregir medidas como el ingreso de personas por grupos a recintos electorales.



¿Qué pasó con la vacunación a los trabajadores sanitarios?



En el cronograma del Plan Vacunarse, publicado en el portal web, se observa que este 30 de marzo el 100% del personal sanitario de los establecimientos de salud de la red pública y privada debía estar inmunizado contra la enfermedad.



Sin embargo, Byron Montenegro, representante del grupo de galenos que siguen este proceso en el Colegio de Médicos, señaló que aún no concluye. “Pedimos a las autoridades que se cumpla con la inoculación, ya que seguimos trabajando con pacientes con covid-19”.



En ese marco, Montenegro recordó que se han reportado 368 médicos fallecidos, según sus registros. “Todos tenemos derecho a la vacunación para seguir salvando vidas”.