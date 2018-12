Mauricio Rodas anuncia reducción de empresas y personal en el Municipio

LEA TAMBIÉN

En su entrevista semanal, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció este miércoles 26 de diciembre del 2018 una reforma institucional del Municipio de Quito. Explicó que hay un rediseño del modelo, con base en un análisis técnico que se ha aplicado en los últimos años. Desde enero de 2018, dijo, se empezó a aplicar el plan de cambios.

Pero a partir de enero del 2019 se ejecutará una reducción de empresas municipales y también de secretarías municipales. Actualmente en la ciudad hay 12 secretarías y se bajará a siete. También se eliminarán siete direcciones municipales. Así, el Municipio tendrá una menor carga salarial puesto que habrá menos cargos directivos. El plan es fusionar varias dependencias municipales para hacer "más eficiente" la gestión.



El Alcalde mencionó que la idea es que su sucesor no reciba un Municipio pesado sino eficiente y con "coherencia en los procesos", además de menor carga burocrática.



Según Rodas, ese fue uno de los objetivos que se planteó tras asumir la Alcaldía y que será "uno de los legados más importantes" que su administración dejará a la ciudad. Dijo que un panorama político adverso no le permitió realizar varios cambios previstos pero que, sin embargo, "nos dimos modos". Agregó que cuando asumió la Alcaldía se encontró con un sistema "inoperante, gordo, pesado, lento" y un inmenso aparato burocrático que hacía difícil atender a los quiteños de forma ágil.



Rodas indicó que al inicio de su trabajo suscribió una resolución de austeridad que incluye medidas administrativas para reducir costos y que ya ha tenido resultados. Según el Alcalde, se han reducido costos a través del límite de compra de nuevos vehículos para el Municipio y se redujo la cantidad de automotores ya existentes.



Él contó que sigue movilizándose en el auto que le entregaron cuando llegó al Municipio en mayo del 2014. También se limitó la contratación de consultorías externas y los viajes. Calculó que se bajó alrededor del 15% de gasto corriente en la ciudad, con respecto de la administración anterior.



El Alcalde también se refirió al problema en la recolección de basura. Según Rodas, las medidas que ha tomado el Municipio, incluyendo la incorporación de 19 nuevos camiones que entraron a operación en diciembre, ha permitido mejorar la recolección en la ciudad que se encuentra en crisis.



Explicó que no solo se está superando los problemas sino que se está trabajando para entregar un mejor sistema de recolección que el que existía al inicio de su gestión.