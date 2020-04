La sanción por el no uso de la mascarilla se pagará con trabajo comunitario

LEA TAMBIÉN

La ordenanza que obliga a los ciudadanos a utilizar mascarillas para no contagiarse de coronavirus en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente del Ecuador, establece una sanción de trabajo comunitario para quien no la use.

En el segundo y definitivo debate de esta normativa, que se desarrolla la tarde de este 7 de abril del 2020, se ratificó que los infractores realicen una jornada de limpieza de un día en los hospitales y subcentros de salud. Esto lo anticipó el alcalde Wilson Erazo, aunque la discusión aún no ha terminado.



Durante la primera discusión incluso se planteó una multa de USD 50 o 25 que podría ser gravada a los impuestos prediales, patentes o matriculación vehicular.



La concejal Norma Ludeña, proponente de la ordenanza, señaló que puede ser una opción cuando el infractor sea reincidente o no cumpla con la sanción. Otra idea es que el sancionado ayude en las jornadas de desinfección de sitios de concentración que realiza el área de sanidad y el Cuerpo de Bomberos.



La Policía tendrá la potestad de levantar estas sanciones. De esta forma, el Concejo Municipal busca que la curva de la pandemia no avance conforme a las proyecciones de casos que se tienen en la provincia.



Según el Comité de Operaciones de Emergencias cantonal, Santo Domingo podría alcanzar los 2 419 casos positivos de covid-19 hasta el día 50, en un escenario agresivo. En un contexto optimista se calculan 467, tomando como referencia el período 19 de marzo y 9 de mayo de 2020.



La provincia Tsáchila reporta hasta ahora 43 casos confirmados, 4 personas fallecidas. Desde el primer reporte, las autoridades han adoptado medidas para contener la expansión del virus en el contexto de la emergencia sanitaria.



Entre esas la circulación regulada hacia mercados, farmacias y gasolineras de acuerdo con el último dígito de la cédula. Luego se dispuso el cierre de los límites cantonales en los baipases que conectan con Los Ríos, Esmeraldas y Manabí. Y finalmente el cierre de los mercados durante el sábado y domingo. Por eso el COE cantonal avivó el debate de la semaforización, que podría permitir a esta zona a restablecer sus actividades.



El organismo elaboró una carta para que el COE nacional no considere a Santo Domingo entre esas provincias debido a las previsiones que se diseñaron para medir los casos que podrían presentarse. El documento cuenta con el respaldo de la prefecta Johana Núñez; el alcalde del cantón La Concordia, David Álava; la presidenta de las Juntas Parroquiales, Ximena Orozco y Luis Pazos, presidente del colegio de Médicos de Santo Domingo.