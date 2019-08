El quiteño Marlon Zambrano es el primer graduado de Yachay Tech

LEA TAMBIÉN

La Biología se convirtió en una de sus pasiones. Esto lo descubrió cuando llegó a Urcuquí (Imbabura), a la Universidad Yachay Tech, en donde siguió la carrera de Biología. Ayer, lunes 19 de agosto del 2019, se graduó y es el primer titulado de la primera promoción de estudiantes que llegaron a esta universidad estatal.

Cuando arribó al centro educativo, Marlon buscaba la carrera de Nanotecnología. Sin embargo, tras escuchar los objetivos y las metas de los docentes biólogos cambió de parecer y apostó por la Biología. Hoy este quiteño sabe que tomó la mejor decisión. “Fue ese momento clave en el que, por ocasiones de la vida, no me había cambiado a Biomedicina aún y pude hacer el cambio a Biología sin ningún problema”.



Pese a la cercanía entre Quito y Urcuquí, Marlon dudaba sobre su decisión de dejar su vida en la capital para vivir en el campus de esta Universidad. “Tuve miedo a fracasar”, reconoce.



Con el paso de los días, el joven empezó a disfrutar de la vida en la residencia universitaria e hizo amigos. En estos espacios se comparte habitaciones entre dos u ocho chicos; todo depende del tamaño de la residencia. Para él, su relación con sus compañeros era más personal, ya que se convirtieron en sus amigos.



A Marlon le esperan retos en su vida profesional, sobretodo, en el ámbito de la investigación. Su trabajo de titulación se basó en conocer si los cuyes pueden ser hospederos (organismos que albergan a otros) de cuatro patógenos bacterianos que causarían, entre otras, enfermedades como influenza, neumonía, infecciones cutáneas y tuberculosis.



La importancia de su tema radica en que el cuy es un alimento típico en sectores rurales del país. Además viven en contacto con familias de las localidades andinas, es por ello que los cuyes serían considerados como fuente de enfermedades zoonóticas (transmisión del animal a la persona).



Concluida esta etapa universitaria, Marlon continuará sus estudios de posgrados fuera del país. Así logrará una formación integral y personal.



“Puede que suene muy egocéntrico, no lo sé, pero quizá un biólogo podría ser lo más cercano a un dios en el sentido de que es capaz de replicar vida hasta cierto punto”.



En la primera promoción de Yachay Tech hay 61 chicos que están en el proceso de defensa para su graduación. La defensas serán hasta finales de agosto.