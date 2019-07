María Sol Larrea es llamada a juicio por peculado

LEA TAMBIÉN

Luego de haber analizado los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado, el juez de Garantías Penales, Máximo Ortega, decidió llamar a juicio a la excoordinadora del IESS, María Sol Larrea, y a otras cinco personas por el delito de peculado.

El grupo es señalado por la irregular contratación de equipos oftalmológicos para las unidades médicas del IESS.



Además dispuso que se mantengan las medidas cautelares dispuestas para garantizar su presencia en el juicio y una posible reparación integral al Estado.



La investigación de este caso inició a raíz de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado.



Ese organismo realizó un examen especial al proceso de contratación efectuado por la comisión técnica de la planta central del IESS, relacionado con la compra, instalación y puesta en funcionamiento de equipos oftalmológicos para varias unidades del IESS, a escala nacional.



El proceso investigativo liderado por Fiscalía determinó que María Sol Larrea formuló la necesidad para la adquisición de los equipos sin que existiese un requerimiento por parte de los representantes de las unidades médicas a las que iban a ser destinados y sin contar con un estudio de mercado que sustentara el precio y el beneficio para el IESS.



Sin embargo, y aunque no contaba con la facultad legal para requerir equipos, esta acción no fue objetada por los directivos de la entidad. Así lo dice la Fiscalía.



Según la investigación, la comisión técnica, durante la etapa precontractual, al momento de evaluar la adjudicación, no realizó los estudios adecuados de las propuestas presentadas, ya que no se tomó en cuenta otra oferta más económica, que también cumplía con los requisitos solicitados.