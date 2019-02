María Sol Corral: 'En 90 días se arreglará el problema de la basura'

LEA TAMBIÉN

María Sol Corral escoge el barrio de Atucucho para hacer un viaje en el auto de EL COMERCIO. Allá tiene gente que la espera. En el trayecto, habla de su visión de ciudad y la forma en que solucionaría el problema de la basura en la capital.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Quito?

Porque fui vicealcaldesa, porque estudié administración pública, he hecho política exterior, soy especialista en imagen pública y pienso que la ciudad necesita urgentemente un proceso de reestructuración. Tengo una propuesta concisa basada en la ciudadanía y en la persona más que en las calles y la basura. Tiene que ver con cómo hacer que 2 millones de quiteños levanten su autoestima, se sientan comprometidos y empecemos a trabajar juntos en reconstruir nuestra ciudad.



La gente la conoce como reina de belleza, pero hay más, ¿verdad?

Es que creo que esa gente ya se jubiló y no va a votar por mí (risas). Eso fue hace muchos años, hace 35 años y lo recuerdo con un profundo cariño. Fue el momento que cambió mi vida por primera vez. Me dio una conciencia de lo público y de lo que era el ejemplo hacia los demás. Mi mamá siempre me dijo: de este año de vida dependen tus próximos 25. Y se quedó cortita.



Usted sacó un libro donde compaginaba la imagen personal y las campañas políticas. ¿Cómo lo hizo?

Cuando me separé de mi esposo estaba con mis dos hijos, Miranda y Juan Andrés de 5 años y 6 años. Cuando uno se separa, se rompen muchas estructuras emocionales y tratas de buscar con qué complementarlas. Yo me puse a estudiar, hice una maestría en Imagen Pública en México, estuve dos años; me gradué y me fui a hacer un curso de especialización en Harvard. Y escribí ese libro.

Luego hice una campaña en México y en el 2006 vine a la campaña con Rafael Correa. Iba a escribir un libro, ‘100 días con Correa’, pero todavía no tenía el sentido político ni el sentido de marketing.



Una cosa es asesorar a candidatos y otra ser la candidata y tener que hacer caso a los asesores...

No es difícil, porque soy disciplinada, organizada y respeto el trabajo de los demás. Podemos tener puntos de discusión, pero soy una persona que hace mucho caso.

El CNE negó que se difundieran unos ‘spots’ suyos, ¿fue una estrategia?

En una campaña inmensamente aburrida, en donde no hay ninguna propuesta estratégica, si le pregunto a la ciudadanía de qué se acuerda, va a decir dos cosas de María Sol Corral: proponiendo una ciudad para mujeres y lo de Tinder o la chancleta.



¿Pero estuvo planificado de esa forma?

Sí, por supuesto. Está planificado, está estudiado, está organizado, está medido. Me parece que la sociedad se merece también que cada candidato saque lo que es. Y yo soy así, creativa, me gusta innovar, pasarme un poquito de la raya. Soy valiente y puedo tomar ciertos riesgos sin lastimar la dignidad de nadie.



Pensé que iba a ser una campaña inmensamente creativa, pero es inmensamente aburrida. La única cosa que tienen para hablar es de mi campaña. Está bien, estoy proponiendo cosas para la ciudadanía y la libertad de las mujeres de ser como son. Si yo quiero utilizar el Tinder, ¿a quién estoy ofendiendo?



¿Cuál sería la primera cosa que haría en la Alcaldía?

Decreto 001. Empezaría con una apertura inmensa. Empezaría con un diálogo ciudadano, en el que podríamos compartir lo que vamos a decidir sobre nuestra ciudad. Empezaría a hacer el presupuesto de Quito al día siguiente de entrar a la Alcaldía. Organizaría dos equipos, uno para que revise toda la contratación y el presupuesto ya comprometido de Quito hasta diciembre del 2019. El otro equipo tendría que trabajar preparando el presupuesto del 2020, y hasta ese momento ya tendría a mujeres en la mitad de altos cargos gerenciales.

Voy a crear la Secretaría de la Mujer. El Patronato San José va a entrar en esta secretaría. En la inclusión social vamos a tener un alto componente de empoderamiento de la mujer, en el cuidado al adulto mayor, en el espacio público para el cuidado de los niños, porque quiero una ciudad para todos, una ciudad incluyente.



Hay un tema complicado, el de la basura, ¿cómo lo va a manejar?

No es complicado. En 90 días puedo arreglar el sistema de la basura. El problema de la basura está dividido en dos partes: la recolección y lo que es la disposición final. Cuando fui concejala de Quito hice la ordenanza de gestión integral de residuos sólidos. Ahí está cómo se debe organizar la basura.



¿Cómo sería el proceso?

Se debe revisar toda la flota de recolectores y se debe revisar el presupuesto de la empresa que maneja residuos sólidos. Por eso hay 60 días desde que ganas hasta que te posicionas para hacer la transición; entonces, a partir de ese momento revisas los números y tienes oportunidad de analizar los sectores estratégicos, la basura es uno de los sectores estratégicos. Sobre la flota, el problema fue que compraron 38 camiones chinos y no había mantenimiento ni repuestos. Tenemos un problema de que la ciudad crece y no estamos reciclando.

Hoja de vida

​

María Sol Corral fue Miss Ecuador en 1984.

Ha sido concejala y vicealcaldesa de Quito (2009-2014). Cónsul en México (2014-2018).Máster del Colegio de Ingenieros en Imagen Pública de México. Asesora de imagen de Rafael Correa y de Lenín Moreno.