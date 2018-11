Ante la marcha por el agua, Gobierno asegura que no hay nuevas concesiones mineras

LEA TAMBIÉN

En Ecuador actualmente existen 6 190 concesiones mineras, permisos de minería artesanal y autorizaciones de libre aprovechamiento. Los datos los proporcionó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Este miércoles, 14 de noviembre del 2018, llegó al sur de Quito la denominada “Marcha por el agua, la vida y contra la corrupción”, impulsada por la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El movimiento indígena denuncia que se habrían otorgado nuevas concesiones mineras, sin cumplir con la consulta previa.



El Ministerio del ramo lo niega. Esa Cartera de Estado respondió a EL COMERCIO que el catastro minero se encuentra cerrado, tras la disposición presidencial emitida en diciembre del 2017. Por ello, asegura el Ministerio, la Agencia Nacional de Regulación y Control Minero (Arcom) emitió la Resolución 001, fechada el 24 de enero del 2018, para no otorgar nuevas concesiones.



En ese entonces, el presidente Lenín Moreno anunció que se iniciaría un proceso de depuración del catastro minero, para revertir las concesiones que no cumplían con los estándares técnicos. Según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, desde el 11 de diciembre del 2017 hasta el 13 de octubre del 2018 se archivaron y se eliminó del mapa minero 1 374 áreas, concesiones, permisos de minería artesanal y autorizaciones de libre aprovechamiento.



Otro de los cuestionamientos que realizan los indígenas, tiene que ver con la eventual explotación petrolera en el campo Ishpingo, en el Yasuní. Según el movimiento indígena, esto pondría en riesgo a pueblos no contactados.



Al respecto, el Ministerio señaló que se garantiza la protección a los pueblos en aislamiento voluntario. “Muestra de ello, es la ampliación de la zona intangible Tagaeri y Taromenane a alrededor de 58 000 hectáreas, así como la actualización del Protocolo de Conducta, un instrumento que establece las directrices para precautelar la integridad de estos pueblos en las áreas adyacentes y/o colindantes con la zona intangible y de amortiguamiento”.



Además, sostienen que dentro de las áreas de operación de los Bloques 31 y 43 no se han registrado avistamientos. “Las alertas dadas en otros bloques han sido descartadas por el Ministerio de Justicia, que es la institución competente para registrar la presencia de pueblos en aislamiento voluntario y poner en marcha el protocolo para estos casos”, asegura la Cartera de Energía y recursos Naturales No Renovables.



La marcha indígena avanzará hasta el Parque El Arbolito, en el centro de la capital. Por la tarde, asistirán a la Asamblea Nacional, donde presentarán un proyecto de Ley para nombrar al país “territorio libre de minería metálica”.



Este es el detalle de las 6 190 concesiones mineras vigentes: