Un año de López Obrador: Lo bueno, lo malo y lo pendiente

El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018 con la promesa de “transformar” a México. Un año después, habló con analistas del desempeño de este izquierdista “antisistema” .

Lo bueno



Hito:



Su solo triunfo en las elecciones de 2018 fue histórico. En su tercer intento por la presidencia, López Obrador, popularmente conocido como AMLO, derrotó a los dos partidos que habían gobernado México por 90 años.



Popularidad:



La aprobación del exalcalde de Ciudad de México oscila entre 50% y 60%, según encuestas recientes.



Bajó de sus picos de más de 80% pero, habiendo barrido a la oposición, es el actor “ predominante en la política mexicana ” , dice Duncan Wood, director del Instituto de México del Centro Wilson en Washington.



Simbolismo:



López Obrador, de 66 años, tiene talento para los gestos simbólicos. Como un cruzado de la austeridad, renunció a vivir en la mansión presidencial, al avión, los guardias y al 60% de su salario como mandatario.



Ofrece una conferencia de prensa todos los días de la semana y recorre incansablemente el país hablando con “ el pueblo ” .



Sin escándalos:



Nada como un escándalo para descarrilar a un político que hizo campaña en base a ideales. López Obrador los ha evitado hasta ahora.



Programas sociales:



Ha lanzado grandes programas de bienestar para ayudar a los ancianos, los jóvenes y los pobres y ha presupuestado 13.000 millones de dólares en gasto social para el año próximo.

Lo malo



Crimen:



López Obrador no ha podido detener la espiral de violencia de la “ guerra contra el narco ” en México, ni ha hallado una estrategia clara para someter a los brutales cárteles.



El país parece encaminado a establecer un nuevo récord de asesinatos este año, con 28.741 hasta ahora.



“ Es muy pronto un año para que, cualquiera que fuera la estrategia, pudiera arrojar resultados inmediatos, pero no está claro cuál es la estrategia ” , dice el analista José Antonio Crespo.



Economía:



López Obrador prometió un crecimiento del PIB de 2% este año, pero en la realidad la economía está estancada.



“ No puede darle la vuelta porque ahí están los datos ” , dice el politólogo Luis Estrada.



Tendencias autocráticas:



Críticos acusan a López Obrador de centralizar el poder y socavar a instituciones independientes como las cortes y los organismos autónomos.



“ Tiene una oportunidad histórica única (...) para lograr un México mejor, más seguro, más pacífico y más justo ” , dice Wood. “ En lugar de eso, su foco principal ha sido consolidar su poder ” .



Tiempos:



Parte del problema es que López Obrador parece tener mucha prisa.



Su primer año ha sido un torbellino constante de anuncios políticos audaces, pero con una implementación caótica y poco seguimiento, según observadores.

Asuntos pendientes, problemas inminentes



Corrupción:



Una de las banderas de López Obrador ha sido erradicar la corrupción de la política mexicana, pero ningún caso importante ha sido resuelto hasta ahora.



Austeridad:



Ha ajustado dramáticamente el cinturón presupuestario del gobierno. “ Pero muchos especialistas señalan que está afectando la funcionalidad y la eficacia de una buena parte del gobierno federal ” , advierte Crespo.



Pemex:



López Obrador prometió revivir la atribulada petrolera estatal Pemex, pero casi 10.000 millones de dólares de fondos de rescate más tarde, hay pocos resultados visibles.



Trump:



López Obrador ha procurado mantener una relación de “ amor y paz ” con el presidente estadounidense Donald Trump.



Logró eludir amenazadores aranceles aceptando reprimir enérgicamente la migración irregular.



Pero el potencial conflicto con su vital vecino -destino del 80% de las exportaciones mexicanas- es enorme a medida que se intensifica la campaña reeleccionista de Trump para 2020.