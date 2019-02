Presidente de México pide paciencia y promete solución a maestros en paro

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes, 8 de febrero del 2019, paciencia a los maestros en paro que llevan a cabo bloqueos en vías férreas en el estado de Michoacán y prometió solución a sus problemas de falta de pago y prestaciones.

Pese a que la asamblea general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptó retirarse de las vías férreas, un grupo de maestros de la región de Lázaro Cárdenas reanudó los bloqueos luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a tres docentes.



"Vamos a atender todas las demandas, vamos a atender las demandas de los maestros", dijo López Obrador durante un acto de entrega de apoyos en el municipio de Huetamo, Michoacán. "Pero también les digo a los maestros: esperen, tengan un poco de paciencia, se va resolver el problema. Todo se va a atender en el sexenio; ese es mi compromiso pero no lo puedo hacer de la noche a la mañana", añadió.



El mandatario contó que se está poniendo de acuerdo con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, porque "no quiero pleitos y nos vamos a poner de acuerdo para dar solución a los problemas de educación en el estado". Descartó el uso de la fuerza pública para retirar los bloqueos ya que no le quiere dar gusto a sus adversarios políticos para lo acusen "de represor y autoritario".



López Obrador informó que hace dos días presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los bloqueos que mantiene un grupo de maestros. "Yo no diría (que es) la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), porque ellos hicieron una asamblea y tomaron la decisión de levantar el bloqueo porque ya se les atendieron sus demandas", dijo.



Sin embargo, contó que hay un grupo que mantuvo la medida de fuerza por lo que pidió a la CNTE en Michoacán aclarar "si es la organización o no". Este viernes, 8 de febrero del 2019, derivado de una denuncia que interpuso la empresa de ferrocarriles Kansas City Southern "por obstrucción ilegal a las vías del ferrocarril", acudieron a declarar en carácter de imputados a la FGR en el estado dos profesores de la Coordinadora, que tenían programado manifestarse en el acto que encabezó López Obrador.



"El día de hoy fueron citados dos compañeros, el compañero Isidoro (Castañeda Navarrete), la maestra Juanita (Muñiz Rocha), que ya se encuentra compareciendo ante el agente del Ministerio Público. Vienen en calidad solamente de imputados", dijo a periodistas en Morelia, la capital estatal, Víctor Manuel Alvarado, secretario de Asuntos Jurídicos de la sección XVIII de la CNTE.



Añadió que "tendrá que revisarse la carpeta de investigación, ver qué elementos se tienen en la carpeta, para poder continuar el proceso". Alvarado indicó que, de acuerdo con las decisiones adoptadas por los integrantes de la agrupación, éstos continuarán "en la lucha con diferentes actividades" que darán a conocer en los próximos días.



Sobre la queja del Gobierno mexicano ante la CNDH, este organismo autónomo del Estado dijo que "buscará un acercamiento" para abordar el tema "partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos".



A pesar de ello, la CNDH reiteró el llamado "para que las partes involucradas en el conflicto busquen la solución mediante la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, estableciendo un proceso de diálogo que coadyuve en la construcción y fortalecimiento de una cultura de la paz en el país, previniendo afectaciones a terceros". A finales de noviembre, el gobernador de Michoacán informó que debido a la falta de recursos económicos tomó la decisión de regresar al Gobierno federal los servicios de educación básica y normal (para maestros).



Hace dos semanas, el mandatario estatal anunció que Michoacán recibió un anticipo de fondos federales USD 10,5 millones para el pago de los salarios de los maestros, pero éstos persistieron en sus protestas porque no se solucionaron la mayoría de 30 demandas. Según datos de organismos empresariales, los bloqueos afectaron el traslado de miles de toneladas de mercancías y provocaron pérdidas millonarias.