En el hipercentro de Quito no hay manifestaciones pero sí problemas para movilizarse

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ciudadanía se moviliza a pie y en sus vehículos particulares en diferentes sectores del hipercentro de Quito. La mañana de este viernes 4 de octubre del 2019, en las avenidas Naciones Unidas, De los Shyris, República, Amazonas e Iñaquito no se registraron manifestaciones o cierres de vías por la eliminación del subsidio a los combustibles.

En un recorrido efectuado por este Diario se constató que la movilidad es normal, aunque es evidente la ausencia de buses públicos. La mayoría de usuarios optó por utilizar la Ecovía. Quienes trabajan en la zona coincidieron que más tienen problemas para movilizarse desde sus viviendas ubicadas en diferentes sectores de Quito hasta sus lugares de trabajo del hipercentro.



Leonel Prado trabaja en un gimnasio ubicado en las avenidas 6 de Diciembre y Eloy Alfaro. Tuvo que pagar USD 3 a los conductores de dos camionetas para trasladarse desde su casa en la cooperativa Jaime Roldós Aguilera, en el noroccidente de la ciudad.

Formas de movilizarse en Quito Las FF.AA. brindaron el servicio de transporte público en distintas ciudades del país. En la foto, Quito. Foto: EL COMERCIO El servicio de transporte Ecovía fue normal a ciertas horas del día. Foto: EL COMERCIO El servicio de transporte Ecovía fue normal a ciertas horas del día. Foto: EL COMERCIO La Empresa Municipal de Pasajeros de Quito brinda el servicio de transporte en la ciudad. Foto: Cortesía La Empresa Municipal de Pasajeros de Quito brinda el servicio de transporte en la ciudad. Foto: Cortesía La Empresa Municipal de Pasajeros de Quito brinda el servicio de transporte en la ciudad. Foto: Cortesía Vehículos particulares brindaron el servicio de transporte durante el segundo día de paralización. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO ver en pantalla completa

“Entro a las 09:00, pero llevo dos horas atrasado. Ojalá que mis jefes no me llamen la atención”, manifestó.



Ana María de Romero vive y trabaja en ese sector. A su criterio, la circulación vehicular de hoy se asemeja a la de los fines de semana cuando hay pocos vehículos. “Hay poca afluencia de carros, solo la Ecovía. Todo está tranquilo. Hay muchísima gente caminando”.



Fernando Tonato trabaja como albañil en una construcción del hipercentro y considera que el movimiento es normal, porque allí no se han dado paralizaciones de las calles o avenidas. “Vine desde Quitumbe en Ecovía. Hoy, el movimiento de carros es parecido a los que hay en los feriados”.

#ParoDeTransporte | En el sector de El Recreo, en el sur de Quito, los buses de las Fuerzas Armadas movilizan a ciudadanos por la avenida Maldonado.



Vía: @darpaez87 pic.twitter.com/dQJxe4qr27 — El Comercio (@elcomerciocom) October 4, 2019

Cuenta que algunos de sus compañeros de trabajo no llegaron porque no consiguieron unidades de transporte. Otros arribaron muy tarde.



Al guardia de seguridad David Paredes también le costó llegar al edificio donde labora. Vive en San José de Monjas y un conductor le dio un aventón hasta la estación del Playón de La Marín en donde tomó la Ecovía.

Le preocupa la falta de transporte en horas de la tarde. “No hay opciones para llegar a casa. Tendré que caminar”. Ayer, él gastó USD 5 al dueño de un vehículo que lo llevó desde El Trébol hasta San José de Monjas.