En Manabí aún no se definen las restricciones para el feriado de Carnaval

En Manabí, los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales aún no se reúnen para definir las medidas que se impondrán durante el feriado de Carnaval, del 13 al 16 de febrero del 2021.

Esos organismos cantonales esperan que el COE nacional emita los lineamientos para el segundo feriado del 2021.



La Cámara Provincial de Turismo de Manabí pidió a las autoridades que las decisiones se tomen lo antes posible para que el gremio pueda organizarse y evitar pérdidas como las de diciembre, que bordearon los USD 8 millones.



El gremio de bares y discotecas de Manta también hizo un llamado al COE cantonal para pedir que se les deje trabajar en Carnaval. Ellos señalaron que están endeudados y tienen derecho al trabajo.



El 27 de enero del 2021 crearon una comisión. Santiago Veintimilla, representante del gremio de bares y discotecas, afirmó que la comisión busca defender el derecho al trabajo. “Hacemos un pedido al COE para que analice nuestra situación. Ya tenemos un plan piloto aprobado, pero no nos dejan trabajar”.



Según el Municipio de Manta, aún se debe evaluar la situación epidemiológica del cantón. Hasta que el COE cantonal se reúna continuarán las prohibiciones emitidas a principios del 2020. Las playas estarán abiertas de 05:00 a 15:00 y los locales comerciales de esas zonas hasta las 17:00.



El Municipio también informó que se trabaja en varios frentes para el feriado. El primero es con la toma de pruebas de covid-19 a los trabajadores de sector turístico. Además, se realiza la limpieza de las playas y se hacen fumigaciones contra el dengue y desinfecciones en los sectores poblados.



El COE de Portoviejo señaló que la actualización final de un estudio -para determinar la evolución de covid-19 en el cantón- está por concluir. Ese documento les permitirá definir qué acciones tomarán en febrero.



Por lo pronto, la playa de Crucita y el manglar de La Boca permanecerán abiertos con un 25% del aforo. Los restaurantes y negocios de comida rápida abrirán hasta las 00:00, con un aforo del 50%.



En estos lugares se podrá vender dos bebidas alcohólicas para acompañar las comidas. El expendio de bebidas alcohólicas solo estará permitido hasta las 22:00, de lunes a sábado y feriados. Los domingos está prohibida la venta.



Según la Cámara Provincial de Turismo, hasta este 28 de enero del 2021 solo hay un 2% de reservaciones para Carnaval. Pese a que hay llamadas para preguntar por el precio de las habitaciones para el feriado, los dueños de los hoteles no han concretado las ventas por temor a que a última hora las autoridades tomen medidas y deban devolver el anticipo.



Jorge Zambrano es dueño de un hotel en Manta. Contó que por el cierre de playas en diciembre debió devolver más de USD 3 000 en adelantos por las reservaciones. “Ya no tenía ese dinero porque lo había invertido en el mantenimiento del hotel y la compra de insumos para la piscina, los baños y habitaciones”.



Las agencias de viajes para evitar cancelaciones no ofrecen tours, que incluyan playa. Por el contrario, se han enfocado en el turismo ecológico y al aire libre. Para hospedarse buscan hosterías que cuenten con más de una piscina o senderos naturales.

La agencia Adventure tour promociona paquetes para recorrer bosques como Pacoche, en Manta. Entre las opciones también tenían previsto incluir el cerro de Montecristi, pero este fue cerrado por tiempo indefinido debido a que Ciudad Alfaro será un centro de acopio de las actas de las elecciones, que se realizarán el 7 de febrero. “No dijeron que permanecerá cerrado durante febrero, por eso sacamos a Montecristi de la ruta”, señaló Jorge Luis Cevallos, gerente de la agencia.