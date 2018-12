Maduro intenta hablar portugués y reta al Vicepresidente de Brasil a ‘derrocarlo’

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó el jueves 20 de diciembre del 2018 contra el vicepresidente electo de Brasil, Hamilton Mourao, a quien calificó de "loco" al tiempo que lo retó a que él mismo dé "el golpe de Estado" en Caracas.

En cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro volvió a lanzar acusaciones de planes de golpe de Estado en su contra e insistió en que Mourao ha dicho que se ejecutará tal plan "y que luego Brasil va a meter su ejército para imponer un gobierno en Venezuela".



"Sí, Mourao, el golpe lo vas a dar tú oíste Mourao?, aquí te espero con varios millones de hombres y mujeres y una Fuerza Armada Nacional dispuesta a defender la Constitución, la independencia a cualquier costo, aquí te espero Mourao, ven tú mismo oíste?, te invito a que vengas tú mismo, Mourao", dijo Nicolás Maduro.

El Vicepresidente electo brasileño y general en la reserva dijo en una entrevista publicada el mes pasado por el diario Folha de Sao Paulo que el "régimen" de Maduro "caerá por si solo" y mostró su temor a una posible "guerra civil violenta" en Venezuela.



Mourao, quien fue agregado militar en la Embajada brasileña en Caracas desde 2002 a 2004, descartó una intervención militar porque "no forma parte de la tradición diplomática" de Brasil inmiscuirse "en asuntos internos de otros países".



Sin embargo, Maduro no cesa de señalar supuestos planes y hace apenas una semana dijo que desde Estados Unidos se dirige uno con el apoyo de Brasil y Colombia.



El Mandatario venezolano dice estar "preparado" al tiempo que quiere "que el pueblo y la Fuerza Armada estén preparados para todo, para vencer y para garantizar la paz del país".



Maduro también manifestó que en el país petrolero no habrá un giro político como el que dio Brasil con la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro.



“Venezuela no es Brasil. Acá no va a haber un Bolsonaro. Aquí lo que hay es pueblo y chavismo para rato (...). Bolsonaro aquí no va a haber nunca, porque nosotros construimos fuerza popular”, dijo Maduro durante el acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).