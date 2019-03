Luisa Maldonado: ‘Nosotros tenemos nueve concejales y no nos los vamos a dejar quitar’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La candidata a la alcaldía de Quito, Luisa Maldonado, en una rueda de prensa realizada hoy, miércoles 27 de marzo del 2019, calificó al proceso electoral como un desastre, por errores desde la convocatoria, hasta el conteo de votos el domingo 24 por la noche.

La líder del movimiento Compromiso Social (lista 5, correísmo) mencionó que está segura de que logró el puesto de alcalde de Quito, pero que lo llevará en el corazón pues considera que en el país no hay un estado de derecho. "Me duele por la ciudad de Quito que ha perdido la oportunidad de una verdadera transparencia y de saber quiénes son los corruptos", señaló.



El movimiento ha impugnado más de 50 actas, informó Maldonado, pero se dirigió al candidato a prefecto Juan Zapata y le pidió ser buen perdedor y no poner en duda el triunfo de Paola Pabón en Pichincha.



Según su criterio, que no haya habido encuestas a boca de urna es uno de los motivos de duda, además de demoras en la llegada de actas a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).



También se refirió a las observaciones de los veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y señaló que coinciden con el movimiento al que representa.



"Nosotros tenemos nueve concejales y no nos los vamos a dejar quitar", dijo Maldonado, frente a las declaraciones del candidato César Montúfar, quien mencionó que hay dudas sobre la repartición de escaños en el Concejo Metropolitano de Quito.



"Para nosotros es un orgullo decir que tenemos una cantidad enorme de autoridades electas cuando se decía que ni siquiera nos querían dejar participar", indicó Maldonado y agregó que se consideran la primera fuerza política del país .



Aseguró que los resultados se dieron porque la militancia trabajó con sus candidatos entre 15 y 17 horas diarias, desde el 21 de diciembre y agradeció a sus familias por el apoyo y la paciencia.



“Los resultados positivos tienen que ver con un concepto de coherencia y lealtad política”.



Vanessa Freire, presidenta nacional del movimiento Compromiso Social, agradeció por el respaldo a los candidatos que lograron escaños en Quito y en Pichincha. Se refirió a Luisa Maldonado y a Paola Pabón como mujeres triunfadoras que posicionaron el movimiento político.



Según sus registros, el movimienro alcanzó 66 concejales electos en 34 cantones del país.



Virgilio Hernández, jefe de campaña, expresó que el movimiento tiene fuerza en votación en siete grandes ciudades y las más pobladas del país y presencia en el 14% de cantones.