Luis Gallegos: ‘Debemos buscar alternativas para vacuna del covid’

Entrevista a Luis Gallegos, canciller de la República

¿Cómo gestionarán los recursos que llegan por el covid-19?

Indudablemente, hemos recibido cooperación internacional, pero hay que comprender que todos los países la están recibiendo. La cooperación continuará llegando al Ecuador. Las embajadas y la Cancillería han hecho un estupendo trabajo. Pero también puedo mencionar la conversación que tuve con el secretario General del ONU, Antonio Guterres, que me dijo que estaba decepcionado de la falta de cooperación de los países desarrollados, y como somos país de renta media salimos de los esquemas de cooperación inmediata. Frente a ese panorama, que para Guterres va a durar cuatro o cinco años, esto es un camino largo, por lo que requerimos una cooperación sur-sur, sobre todo en medicinas paliativas hasta que haya una vacuna para el virus.



¿Cómo se negocia la vacuna para Ecuador?

En NN.UU. hemos debatido que la vacuna sea un bien universal. Debemos utilizar los mecanismos pertinentes dentro de la Organización Mundial de Comercio, que nos permita acceder a esa vacuna a precios reales, no de especulación. Por lo tanto, 6 000 millones de personas requieren acceso a esa vacuna.



¿Y el Ecuador por cuál vacuna va a apostar?



Hay que apostar a tener varias alternativas. Sé que el Ministerio de Salud está hablando con la Universidad de Oxford sobre la vacuna, que parece ser la más avanzada. Nosotros tenemos que hablar a través de la OMC de los otros 80 esfuerzos de generar vacunas. Tenemos que hablar con los chinos, con la India... En general, tiene que ser un esfuerzo múltiple. Ecuador debe tener una visión clara de hacia dónde va, porque los recursos que tenemos son limitados.



¿Es decir que la apertura será su política?



Yo soy el que más cree que debemos tener unas relaciones multipolares con todos. La relación con EE.UU. es primordial; la Unión Europea, que tiene 50 países, también es un mercado importante para nosotros. Mi primera acción como Canciller fue reunirme con homólogos europeos, para tratar el tema del covid-19 y buscar recursos pospandemia, porque tendremos una contracción económica, pero ese problema no solo es nuestro. No podemos vender petróleo al precio que estábamos acostumbrados, porque está contraído el mercado del comprador. No podemos acceder a las remesas, porque los migrantes están cautivos de un proceso que no está operativo en las economías del norte. Por lo tanto, tenemos que innovar y cambiar los estilos para tener un acceso a los mercados para garantizar el empleo. Entonces tenemos que tener apertura del mercado chino, ruso, y con todos los países.



¿En su gestión primará lo económico?



Soy una persona que cree en los derechos humanos. Pero hoy es el momento del pragmatismo, requerimos soluciones reales, que los accesos a los mercados se garanticen. Necesitamos un convenio de comercio, que no necesariamente debe ser de libre comercio, a la antigua, porque ya no lo va a haber.



Necesitamos tener certeza de acceso a mercado, pero también tenemos que ver cómo utilizar pragmáticamente los multilaterales financieros que están asediados por los países que necesitan asistencia, tenemos que ver nuevas formas de nuestras capacidades, quizás en otros frentes que no habíamos pensado antes de la pandemia.



¿Qué pasará con la cuota política en la Cancillería? No hay certeza de la cifra.



Es muy sencillo. La Contraloría glosa si se pasa del 20%. Entonces, hay control, si se pasa del techo, hay glosas por esos nombramientos. Entiendo que, con una economía en contracción, van a retornar 70 funcionarios que estaban en misiones internacionales. La ejecución de esa normativa se hará respetando los derechos humanos de esas personas.



Usted vivió un momento complicado entre EE.UU. y Ecuador. En el 2011 fue declarado persona non grata. Pasado el tiempo, ¿cómo ve ese episodio?



Fui nombrado embajador en Washington por Alfredo Palacio. Fui el primer embajador de carrera en Washington, y lo fui por cinco años y medio en dos gobiernos diferentes. Obviamente, en la disputa expulsaron a la embajadora Heather Hodges, y en reciprocidad pidieron mi salida del país. Esa declaración de persona non grata se superó, porque EE.UU. y Ecuador negociaron luego levantar esa declaratoria. Es muy al estilo de Estados Unidos, que ha tenido estos casos, porque Ecuador no había tenido uno así.



Mi relación con ese país ha sido buena, pero me tocó vivir una experiencia que no se la deseo a nadie. Lo que no entienden muchos es que un diplomático va alrededor del mundo con su familia, con sus hijos, y que ellos reciben ese impacto. Salir de un país con 72 horas es un tema que me sentaré a escribir, pero una de las cosas que aprendí es a agradecer el respeto que me tenían las autoridades de EE.UU. Los americanos, apenas salí me dieron una visa de turismo, porque dentro de sus cánones no era el culpable de una ruptura. Esa marca se levantó luego por una negociación entre gobiernos.



Hoja de vida



El canciller Luis Gallegos tiene 73 años y reemplazó desde el pasado 9 de julio a José Valencia. Gallegos fue representante del Ecuador en la ONU. Fue embajador en EE.UU. También es asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.