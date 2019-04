Lucía Sosa tiene cuatro de siete ediles en el Concejo Cantonal de Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Lucía Sosa (UP) ganó las elección para la Alcaldía de Esmeraldas con

49 097 votos (44, 965%). Sosa sucederá a Lenin Lara, quien en su administración tuvo siete de nueve concejales de Alianza País, listas 35.

Sosa obtuvo cuatro de los nueve escaños en el Concejo de Esmeraldas y no cuenta con mayoría. Sin embargo, cree que no será impedimento para sus ofrecimientos de campaña sobre turismo, servicios básicos, la segunda fase del malecón y la construcción del mercado del sur.



En esta ocasión, Sosa tendrá dos concejales más con relación a las elecciones del 2014, cuando UP obtuvo dos escaños. Ahora tiene cuatro, uno más que en el 2009, cuando consiguieron tres.



Para las elecciones de 2019, los disidentes de Alianza País en Esmeraldas formaron un nuevo movimiento denominado Alianza Progresista, que obtuvo tres escaños en el Concejo Municipal.



A diferencia del año 2014, en estas elecciones Alianza País alcanzó uno de lo nueve escaños, es decir, seis menos que en 2014, cuando obtuvo siete.



Tras la contabilización de los votos, la última organización política en lograr un edil fue Partido Social Cristiano (PSC) y su candidata a la Alcaldía alcanzó el tercer lugar en la contienda.

Lucía Sosa del partido Unidad Popular es la primera mujer en dirigir el Municipio de Esmeraldas. Foto: Facebook / Lucia Sosa

Lucía Sosa, que es la primera mujer en llegar a la Prefectura y ahora a la Alcaldía de Esmeraldas, mostró su contento con los resultados electorales y dijo que el respaldo en las urnas se verá reflejado en el trabajo que empezarán después del 14 de mayo.



Silvio Burbano, que encabezó la lista de concejales por Unidad Popular, distrito norte, señaló que ya se han reunidos con la Sosa para diseñar las acciones, que será más en territorio, en ese distrito, la lista dos alcanzó dos de cuatro escaños en disputas.



En esa dirección explicó que existe la necesidad de continuar con la construcción de la segunda fase del malecón de Las Palmas para potenciar el turismo, trabajar en temas de prevención ante una alerta de tsunami y coordinar un trabajo orientado a la seguridad ciudadana.



En el periodo municipal que está por fenecer, contar con una mayoría de siete concejales de Alianza País, hacía que más del 80% de las decisiones del concejo se aprobaran en temas de presupuestos y obras.



La Unidad Popular Democrática, antes Movimiento Popular Democrático, ocupó la alcaldía de Esmeraldas durante 14 años bajo la dirección el Ernesto Estupiñán y la Prefectura bajo la administración de Lucía Sosa, que dejó ese cargo a finales del año pasado para ser candidata a alcaldesa de Esmeraldas.



Antes de ellos, esos gobierno locales habían estado en manos del PRE, y el último periodo la Alcaldía estuvo dirigida por Alianza País, con Lenin Lara, quien perdió las elecciones esta vez.



Por ahora existe expectativas sobre cuál será el vicealcalde de Esmeraldas, tema que no ha sido tratado por la alcaldesa Sosa, pero tanto UP como la Alianza Progresista, buscan sumar mayoría con el voto del Social Cristiano y Alianza País, que podría definir al vicealcalde del Municipio de Esmeraldas.