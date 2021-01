La llegada de las primeras 8 000 vacunas a Ecuador provoca debate en Twitter; piden transparencia

"Ocho mil dosis de vacunas no son suficientes ni para la fase cero. Espero que cada una de esas 4 000 personas que se vacunarán sean realmente población de riesgo, espero que mantengan la cadena de frío y que no se desperdicie una sola dosis, cada vacuna es una vida", opinó Estefanía Espín, doctora en biotecnología médica y docente en genética médica, en Twitter.

Pero no solo médicos comentaron en sus redes sociales, a propósito de la llegada de las primeras ocho mil dosis contra el covid-19, ayer, jueves 21 de enero del 2021. La abogada y catedrática, María Paulina Araujo, pidió: "Presidente Lenín Moreno, por favor, que la pulcritud y transparencia prime en todo lo referente a vacunas. Compra transparente, plan piloto de vacunación. El Ecuador está harto de corruptelas, de beneficios ilícitos al poder de turno. Se lo suplico".

Por su lado, la epidemióloga y salubrista, Andrea Gómez Ayora, fue crítica: "No, 8 000 dosis no es histórico. Histórico sería que no estuviéramos entre los peores indicadores de mortalidad en el mundo. Histórico sería el acceso a PCR (pruebas diagnósticas). Histórico sería un sistema de salud fortalecido. Histórico sería que no existiera lista de espera en UCI (Unidades de Cuidado Intensivo). Histórico sería...".

Linda Guamán, científica, especialista en microbiología y biología, dijo: "Debería existir una ley que permita encarcelar a personas como esta señora, que atentan contra la salud pública". Se refería a Rosanna Queirolo, quien fue asambleísta constituyente, quien en Twitter: "La vacuna es experimental y somos el target. La prioridad es ponerla en países de raza negra y latinos, además de latinos y negros viviendo en USA". Y citó a una supuesta doctora y le agradeció por abrirle los ojos.

A la crítica a la exlegisladora se sumó el profesor de la UDLA y salubrista, Esteban Ortiz: "Noooo Rosanna! Te estás yendo en contra de la medida de salud pública más efectiva y eficiente desde la potabilización del agua. Por otro lado tu argumento de 'países de raza negra' es erróneo por todo lado".

El epidemiólogo y profesor de la Universidad UTE, Daniel Simancas, recordó: "110 000 profesionales de la salud de la red pública y privada en Ecuador. Tenemos 8 000 vacunas. ¡Necesitamos millones!".



Paúl Cárdenas, investigador de la USFQ, a cargo de secuenciación del SARS-CoV-2, señaló: "Yo sí estoy contento de que hayan llegado vacunas a Ecuador. La cantidad es muy poca para hacer una diferencia en salud pública, pero prefiero que existan cuatro mil personas vacunadas a cero. Para ellos sí hará una diferencia".

Otros usuarios de Twitter, entre otros Gustavo Uscocovich, señalaron: "El tema de las vacunas debería tratarse con la mayor transparencia posible. El gobierno debería publicar los nombres de las personas que se están vacunando y su justificación".

El 6 de enero, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció ante la prensa que las primeras dosis llegarían el 18 y que serían administradas de forma inmediata al personal de primera línea. Pero el lunes 18, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que no había una fecha exacta, por retrasos en la distribución. También indicó que no serían las 50 000 vacunas que se había informado arribarían, en una primera entrega, sino entregas de menos de 15 000 semanales, hasta llegar a 86 000, en la fase cero de vacunación, hasta marzo. A finales de marzo se empezaría la administración de dosis de forma masiva, hasta noviembre. El plan es llegar a nueve millones de ecuatorianos. La población es de 17,4 millones, menos seis millones de menores de 18 años.



El Ministerio de Salud no ha transparentado el cronograma de llegada de las vacunas hasta noviembre, la negociación con las productoras de fórmulas se ha mantenido en reserva, como en otros países.