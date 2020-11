Mal uso del 911 se sancionará con multas económicas

El uso indebido de la línea de emergencias es un dolor de cabeza permanente para las autoridades del sistema ECU 911. Durante el estado de excepción, vigente desde el 16 de marzo hasta el 13 de septiembre de 2020, esa entidad registró 1 497 387 llamadas de personas que hicieron mal uso de ese servicio.

Juan Zapata, director de la entidad, indicó que ese problema causa encolamiento de llamadas, lo cual entorpece la atención de incidentes reales, desperdicia logística y tiempo para la asistencia ciudadana. También impide que las unidades de atención se movilicen con fluidez y traba la disponibilidad de los recursos de socorro.



Por eso, el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE) resolvió este miércoles 25 de noviembre del 2020 imponer una multa económica a quienes hayan hecho mal uso del sistema 911.



La primera vez se sancionará con USD 100, en la segunda se cobrarán USD 400 por la reincidencia. En la tercera ocasión, se cobrará como si fuera primera vez, USD 100. Si el individuo insiste y lo hace por cuarta vez, tendrá que pagar USD 400 (segunda reincidencia).



La máxima sanción equivaldría a USD 1 000 (dos infracciones y dos reincidencias). Zapata señaló que se establece este sistema de sanciones porque existe el caso de una sola persona de Quito que realizó 1 236 llamadas inadecuadas (con un promedio de 20 comunicaciones diarias). “El valor que le correspondería con otro mecanismo de multas sería impagable para este ciudadano: USD 309 000”, dijo el funcionario.



Esta problemática ha afectado la operatividad del sistema de emergencias con un perjuicio económico de USD 3,8 millones. El costo de una llamada indebida -que dura en promedio 1 minuto con 50 segundos- es de USD 2,56.

En ese cálculo se consideran afectaciones de logística y tecnología que se deprecian, así como costos productivos y no productivos, devaluación de mobiliario y equipos, servicios básicos y telecomunicaciones. “Más que el prejuicio económico lo que interesa es que el servicio esté 100% disponible para emergencias”, expresó Zapata.



Durante el confinamiento y estado de excepción generados por la emergencia sanitaria del covid-19, esta mala práctica afectó a la gente que requería ayuda.



Se proyectó una recaudación de USD 223,1 millones por multas de mal uso del 911, generadas desde 790 655 líneas telefónicas.



Para efectuar los castigos se ejecutará un proceso sancionador con cuatro etapas y se realizará a través de la plataforma electrónica que las autoridades manejan a lo interno.



El ECU 911 verificará el número de llamadas de mal uso de la línea única.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) realizará la recopilación de información de uso indebido del 911.

La Arcotel ejecutará la gestión del cobro de las multas con las compañías de telefonía fija o celular.



La Arcotel efectuará el registro electrónico de la infracción en la plataforma del Mintel.



Lo que dice la ley:



La resolución del COE Nacional, en la que se dispuso al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Gobierno incorporar en el reglamento respectivo una sanción económica para las personas que de manera indebida utilicen los números de atención de emergencia 911 y 171 para llamadas que no constituyan una emergencia o cualquier tipo de llamada falsa.



Acuerdo Ministerial número 0004-2020, suscrito por el Ministerio de Telecomubicaciones (Mintel). El artículo 8 indica que se entenderá como uso indebido de número de atención de emergencia a cualquier comunicación realizada desde línea telefónica, fija o celular, a los números de emergencia 911 y 171 para cualquier fin que no sea dar aviso de una emergencia o para un fin distinto que implique o no el desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos de las instituciones de emergencia o de cualquier recurso público.



Acuerdo Ministerial No. 016-2020, suscrito por el Mintel y publicado en el Registro Oficial 233. El artículo 5 indica el procedimiento para la implementación del sistema de sanciones por el uso indebido de la línea de emergencias. En este documento también se señala que la Arcotel deberá recibir por parte del ECU 911 y del MSP la información de las líneas (fijas y celulares) que hayan hecho uso indebido de las líneas de emergencia.



La Arcotel deberá gestionar el cobro de las multas con las compañías de telefonía fija o celular que correspondan y posteriormente deberá entregar al Mintel la información para el registro en la plataforma: gobiernoelectronico.gob.ec.