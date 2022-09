Liz Truss detendrá alza de la luz en Gran Bretaña

La nueva primera ministra del Reino Unido, la conservadora Liz Truss, prometió este 6 de septiembre, en su primer discurso a la nación como jefa del Gobierno, acciones rápidas para lidiar con el aumento de los precios de la energía y cumplir con su compromiso de reducir impuestos. “Tengo confianza en que todos juntos podemos capear la tormenta, reconstruir nuestra economía y convertirnos en el Reino Unido moderno y brillante que sabemos que podemos ser”, declaró frente a la puerta del número 10 de Downing Street, su despacho y residencia oficial.

It's time to deliver for the people of the United Kingdom 🇬🇧 pic.twitter.com/PGHJOVbTiE