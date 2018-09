Listado de sospechas por las que Rafael Correa será indagado

LEA TAMBIÉN

César Montúfar, líder del movimiento Concertación, en marzo de 2018 presentó una denuncia por el delito de delincuencia organizada que involucra a nueve personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa, exvicepresidente Jorge Glas, exministro del Interior José Serrano, exfiscal Carlos Baca y exfiscal Galo Chiriboga.

El exasambleísta acudió a la Fiscalía para el reconocimiento de su firma el miércoles 12 de septiembre de 2018 y además rindió una primera versión sobre el caso. Esta entidad del Estado ya notificó la apertura de la indagación previa.



Estos son algunos de los hechos que se investigarán:



* Negociación para el regreso de Odebrecht a Ecuador

La constructora brasileña ya había sido expulsada en el 2008 por fallas en la Hidroeléctrica San Francisco, sin embargo, retornó al país en el 2010, según la denuncia de Montúfar “gracias al levantamiento ilegal de responsabilidades penales y administrativas” en la que estarían involucrados Glas, el exprocurador Diego García, Carlos Pólit, Correa y Alexis Mera.



* Uso de fondos reservados de la Senain

Los fondos de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) fueron usados, según la denuncia de Montúfar, para la edición de videos que servían para la persecución de políticos opositores al régimen de Correa.



* Informes de Contraloría con responsabilidad penal

Según la denuncia de César Montúfar existen 2 200 informes que emitió la Contraloría, durante el Gobierno de Rafael Correa, con indicios de responsabilidad penal, en los que hubo un perjuicio al Estado de USD 2 500 millones. El excontralor Carlos Pólit y el exfiscal Galo Chiriboga son sospechosos en este hecho.



* Incremento en montos originales de contratación pública

Las obras estatales, durante la administración de Correa, tenían un incremento en sus precios originales de hasta el 70%, señala la denuncia del exlegislador. Como ejemplo pone a la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas que en un principio se acordó USD 855 millones por los trabajos y terminó costando USD 2 300 millones.



* Omisión de información en trama de corrupción de Odebrecht

Carlos Baca es señalado en este caso por el exlegislador Montúfar quien asegura que Baca recibió “ocho gigas de información por parte de las autoridades judiciales brasileñas” y el exfiscal no presentó esa información en el juicio por asociación ilícita en el cual Jorge Glas terminó en prisión.



* Caso Chevron

Según Eduardo Jurado, actual secretario general de la Presidencia de la República, bajo la administración de Correa, el Estado pagó USD 10 millones de dólares por la campaña de ‘La mano sucia de Chevron’ y otros USD 70 millones en abogados y gastos legales para supuestamente dar a conocer al mundo del daño ambiental causado por la compañía estadounidense. El expresidente podría enfrentar una demanda del Estado ecuatoriano por no defender los derechos del país. Este es otro de los puntos de la denuncia de Montúfar.



* Deuda Externa

En abril de este año, la Contraloría General del Estado halló indicios de responsabilidad penal en contra de Rafael Correa, exministros de Finanzas que ocuparon el cargo durante el período, subsecretarios de financiamiento, directores de financiamiento y coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas, por haber sobrepasado el techo de la deuda externa durante la ‘década ganada’.



* Preventa petrolera a PetroChina

La venta anticipada de crudo a China, en el gobierno de Correa, tuvo irregularidades. Las negociaciones con PetroChina no contaron con sustentos técnicos ni estudios de mercado, además no favorecieron al país, señaló la Contraloría en un informe del 2016. El monto total de las preventas de crudo vendidas a China se conocerán en 2024 cuando Ecuador finalice sus entregas.



* Organización de las sabatinas

Por este tema ya existe una indagación previa de Fiscalía en contra de Fernando Alvarado, extitular de la Secom. La Contraloría descubrió contrataciones no justificadas, productos no recibidos de forma adecuada e incluso falsificación de documentos en la organización de los enlaces ciudadanos que realizaba el expresidente Rafael Correa.



* Caso Petroecuador y la empresa australiana Worley Parsons

La firma australiana se benefició de contratos de fiscalización y servicios de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas que no contaron con un sustento técnico entre 2011 y 2015. También hubo irregularidades en la subcontratación. Carlos Pareja Yannuzzelli como gerente de Refinación de Petroecuador suscribió el contrato con un incremento del 16%, según informes que Contraloría entregó a la Fiscalía en 2017.

En todos los casos mencionados, que serán investigados por la Fiscalía, se involucran los delitos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos y testaferrismo.