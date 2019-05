A 50 km/h en la av. 10 de Agosto, el 60% de la vía se repavimentó en Quito

LEA TAMBIÉN

La repavimentación de la avenida 10 de Agosto, en sentido sur-norte de Quito, registró un avance del 60% hasta el jueves 16 de mayo del 2019. En cambio, el tramo que corresponde a norte-sur ya está concluido.

El pasado 13 de abril, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) comenzaron los trabajos de reposición de la calzada en esta vía importante de la ciudad.



El tramo de intervención tiene seis kilómetros y atraviesa varios sectores de la ciudad: Chaupicruz, Jipijapa, Voz de Los Andes, Iñaquito, Rumipamba, La Carolina, Mariana de Jesús, La República, La Pradera, Las Casas Bajo, La Colón, Santa Clara, Mariscal Sucre, Juan Larrea, El Ejido, González Suárez y San Blas.



En un recorrido realizado por este Diario, la mañana del sábado 18 de mayo del 2019, se constató que la repavimentación vial, en sentido norte-sur, está lista. En la calzada se pintó señalética, como la velocidad máxima a la que los autos deben circular: 50 kilómetros por hora.



Además, se observó que hay tramos en sentido sur-norte que aún no se han intervenido. Uno de ellos está a la altura de las avenidas 10 de Agosto y Atahualpa.



Paola Torres, de 35 años, circula frecuentemente por la 10 de Agosto por motivos de trabajo. Para ella, el mejoramiento vial es esencial para la movilidad en la ciudad; incluso reconoce que mientras se realizan los trabajos el tráfico es caótico, pero se soporta por el beneficio que se tendrá.



Para concluir la obra en el menor tiempo posible, la Epmmop tiene previsto trabajar en este feriado del 24 de mayo. El objetivo es evitar aquella congestión vehicular que suele generarse, sobre todo, en el sector de San Blas y El Ejido.



La jornada regular de labores es desde las 22:00 hasta las 05:00 y de 09:00 a 16:00. En feriados se amplía desde las 07:00 hasta las 17:00. Se toman en cuenta las condiciones climáticas para que no afecte la nueva carpeta asfáltica.



Cuando está la maquinaria, la circulación vehicular tiene variaciones, que se coordinan con la presencia de los efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Ellos son los encargados de organizar desvíos y contraflujos.



El plazo establecido para la ejecución de la obra fue de 120 días y se programó una intervención diaria de 200 metros de longitud por el ancho de la calzada, excepto el carril del Trolebús cuyo servicio no ha sido interrumpido.

Se realizarán cierres de vía temporales fuera de las horas pico; es decir, de 09:00 a 15:00 para el tendido y compactación del nuevo asfáltica, y de 22:00 a 05:00 para los trabajos de retiro del viejo material.