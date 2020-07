Licor adulterado era camuflado bajo tierra en el sur de Quito

LEA TAMBIÉN

120 litros de licor artesanal, camuflados bajo tierra en un predio en donde funcionaba una tienda de abarrotes, fueron localizados la mañana de este martes 28 de julio del 2020 durante los operativos que se desplegaron en Quito para controlar la propagación del covid-19. Según datos del COE provincial, 12 747 casos y 605 fallecidos por esa enfermedad se han reportado hasta este martes.

Las intervenciones se realizaron en diferentes sectores de la capital. Por ejemplo, en el sur, las autoridades acudieron a Chillogallo y Guamaní, las parroquias que acumulan la mayor cantidad de contagios de coronavirus. Allí se clausuraron dos establecimientos. Uno de estos era la tienda en donde se almacenaba el licor bajo tierra.



Desde las 09:00, los militares y policías, así como personal de la Intendencia, las agencias metropolitanas de Control (AMC) y Tránsito realizaron un operativo en Caupicho y la entrada al barrio El Conde. Apenas llegaron, los uniformados encontraron a un grupo de jóvenes tomando cerveza en la intersección de la avenida Leonidas Dubles y Línea Férrea.



El subteniente Fernando Tito, del batallón de Infantería Motorizado 37 Vencedores, indicó que los infractores se comportaron agresivos al momento que los abordaron. “En las intervenciones, mucha gente no lo toma como algo positivo y es frecuente que reaccionen mal”.



El delegado de la Intendencia, Byron Obando, indicó que la AMC sancionó a seis personas porque no utilizaron mascarillas, hasta las 10:00. Las autoridades también recorrieron la avenida Julio Andrade de Nueva Aurora en donde hay una gran cantidad de comerciantes informales y no se respetan los distanciamientos.



En el distrito Manuela Sáenz (centro) se hizo controles del espacio público, uso de mascarilla, aglomeraciones y verificación de documentos en San Roque, El Placer y la Plaza Victoria. La AMC sancionó a dos locales que no contaban con las licencias para funcionar. Se decomisaron 41 cajetillas de cigarrillos.

En las intervenciones realizadas anoche, desde las 21:00 hasta las 00:30, la Policía multó a tres personas por irrespetar el toque de queda. Quienes incurren en esta falta primero deben pagar USD 100 como sanción. La segunda vez 400 dólares y a la tercera los llevan detenidos.