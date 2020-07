Manejar sin licencia en Quito persiste en la pandemia; 5 300 sanciones se emitieron en mayo de 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El control en las calles de la capital no se ha detenido durante la pandemia. Pese a las restricciones vehiculares se ha visto congestión en las vías y los agentes metropolitanos de tránsito han participado en operativos para verificar el cumplimiento de las normas.

Según estadísticas que maneja la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en los últimos 100 días de la pandemia 24 208 autos que incumplieron alguna norma fueron citados en los operativos. Entre ellos, quienes hacían mal uso del salvoconducto. De esos, 4 708 vehículos fueron retenidos.



Tanto los primeros tres meses del año, como los tres siguientes (durante la pandemia), la infracción más frecuente en la capital fue conducir un vehículo sin portar licencia. Los dos picos más altos fueron en enero, cuando

5 400 personas fueron multadas por esa falla, y mayo (en la emergencia sanitaria), con 5 316 sancionados.



La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aclaró que mientras dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria no habrá sanciones para las personas que conduzcan con licencias caducadas, siempre y cuando, el documento haya expirado a partir del 16 de marzo pasado. Pero si el permiso para conducir expiró antes de esa fecha, se sancionará.



Otras de las faltas frecuentes son la no utilización del cinturón de seguridad, estacionar el carro en lugares prohibidos y no obedecer al agente.



Entre las 10 infracciones más comunes están también hablar por teléfono mientras se conduce, tocar inadecuadamente la bocina, no usar casco homologado y ejercer actividad económica en zonas peatonales. Incluso están faltas como manejar sin botiquín ni extintor, instalar luces o neblineros sin autorización, conducir sin placas y tener vidrios polarizados.



La concejala Analía Ledesma, miembro de la Comisión de Movilidad, considera que marzo y abril no fueron meses para realizar ese tipo de control en las vías. Afirma que la AMT debió haber priorizado el cumplimiento de la restricción por placa para evitar aglomeraciones. Señala que los vendedores informales aprovechan la congestión, lo que puede convertir a esas zonas en focos de contagio.



La edil hizo un pedido para que esta semana se convocase a la comisión al director de la AMT, Juan Manuel Aguirre, para que explique cómo se priorizan los operativos e indique cómo se realiza el control al personal para evitar presuntos actos de cohecho, como el que se hizo viral días atrás.



En el video que circuló por redes sociales se puede observar a un fiscalizador de la AMT conversar con el conductor de un bus. El chofer le entregó un objeto al funcionario, quien al cabo de unos pocos segundos le permitió abandonar el lugar.



Sobre el hecho, Aguirre presentó ayer una denuncia penal por presunto cohecho en contra del fiscalizador y del conductor. Advirtió que no habrá impunidad en ningún caso de corrupción en la entidad.



Señaló que a nivel institucional, el área de Régimen Disciplinario de la AMT inició la investigación correspondiente, para verificar la existencia de una falta administrativa; y, en caso de ser necesario, dar inicio al proceso sancionador y establecer responsabilidades. La comisión impone sanciones de faltas graves y muy graves que pueden llegar incluso a la destitución del funcionario.



Según el COIP, el delito de cohecho sanciona con prisión de uno a tres años. Aguirre indicó que, hasta el momento, a seis agentes se les abrieron procesos y se los investiga por presunto cohecho, concusión u otras faltas disciplinarias.



Antes de la pandemia, en la Comisión Disciplinaria se registraron sanciones contra 20 agentes por faltas graves y muy graves. Estos días se deberán analizar las acciones de aquellas faltas, para saber si se procederá con la destitución.