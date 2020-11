Los turnos para obtener la licencia, copados hasta 2021

Las alertas se conocieron a través de redes sociales. Los usuarios que buscan renovar u obtener la licencia de conducir por primera vez dicen que deben esperar hasta cinco meses para realizar el trámite en la Agencia de Tránsito (ANT).

Ayer 13 de noviembre del 2020, este Diario comprobó que los turnos están copados hasta marzo del 2021 en unas ciudades del país, y hasta abril en otras. Esa información fue corroborada por la Agencia.



La ANT dice que existen 17 000 turnos que deben ser tramitados a escala nacional.



Mauricio Galarza, por ejemplo, logró un cupo para el 20 de marzo del 2021. Quiere renovar el permiso de conducción y asegura que no puede esperar tanto tiempo, pues trabaja en Quito como guardia penitenciario y maneja el vehículo que traslada a los presos.



Recuerda que su documento caducó en abril pasado, en medio de la pandemia. Al tratar de obtener un cupo, la semana pasada comprobó que este año ya no había disponibilidad en Quito. Buscó en las agencias de Santo Domingo y Carchi y tampoco consiguió.



Algo similar vivió Juan Carlos Cedeño, quien trabaja como chofer de un bus urbano, en la capital. Su licencia profesional caducó en septiembre pasado. Hace 15 días intentó renovarla, pero el único espacio que encontró en la página web de la ANT fue para el 25 de enero. “Busqué en todas las agencias de Quito, pero ya no había nada disponible”.



¿Por qué los turnos están saturados? Juan Pazos, director de la ANT, dice que hay alta demanda de usuarios. “Durante la emergencia sanitaria, en el país caducaron 120 000 licencias. Por eso, desde que reactivamos la atención presencial en las agencias las personas se volcaron a realizar el trámite”.

Henry Paz será atendido el 11 de marzo del 2021, pues así le asignaron en la Agencia Nacional de Tránsito.



Eso hizo Henry Paz. Su licencia caducó en septiembre y necesita renovarla, pues trabaja como conductor de una camioneta que traslada mercancías. “Pensé que todo sería más rápido, pero conseguí un turno para el 11 de marzo”.

Para agilizar la atención, desde hoy la ANT arranca en Quito un plan para que las personas que tienen cupos para el próximo año puedan adelantar el trámite. La entidad atenderá los sábados de noviembre y de diciembre, en dos agencias de Quito.



Este mecanismo se inició en la capital y luego se aplicará en Guayaquil, en donde hay más demanda de servicios.



María Muñoz obtuvo un cupo recién para el 27 de marzo del próximo año. Debe acudir a una agencia del Puerto Principal. La idea es obtener la licencia de conducción profesional para trabajar en un taxi, luego de que en marzo pasado perdiera su trabajo de limpieza en una empresa.

Juan Carlos Cedeño muestra los documentos que tiene para realizar la renovación de la licencia de conducción. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



Un caso similar ocurre con Marcelo Martínez. En agosto perdió ese documento y necesita obtenerlo, pues a diario se moviliza en su camioneta para trabajar en la construcción.



Hace 15 días pidió un turno, pero el único espacio disponible era para el próximo 20 de febrero. Teme que el próximo año tenga que dejar de conducir para evitar una multa.



En septiembre, la ANT dispuso que los conductores cuyos documentos hubiesen caducado en la pandemia no serán sancionados. Pero esa disposición rige hasta el 31 de diciembre. En estos meses, solo es necesario tener el turno impreso y el comprobante de pago por el documento.



Vicente Moreno busca la licencia, pues la perdió hace seis meses. Dice que la necesita para conducir su auto nuevo. Obtuvo un espacio en Quito para el 27 de enero. Moreno vive en Latacunga, pero en esa ciudad solo había un lugar para abril.