Abuelo acusado del homicidio negligente de su nieta, que cayó de un crucero, recibió libertad probatoria

Salvatore Anello, abuelastro acusado por homicidio negligente a causa de la caída de su nieta desde la ventana de un crucero en el Puerto de San Juan en julio de 2019, fue condenado este lunes 8 de febrero del 2021 a tras años de libertad probatoria.

La sentencia dictada por la jueza del Tribunal Superior de San Juan, Gisela Alfonso Fernández, sigue la recomendación incluida en el informe previo de la Oficina de Probatoria.



Anello se vio obligado a comparecer por videoconferencia desde el estado de Indiana, en EE.UU., donde trabaja.



El abuelastro de la menor había reconocido el pasado mes de octubre de 2020 su culpabilidad después de alcanzar un acuerdo con las fiscales Laura Hernández e Ivette Nieves.



La nieta de Anello, Chloe Wiegand, de un 1 año y 7 meses en aquella fecha, cayó por una ventana del crucero 'Freedom of the Seas', de la empresa Royal Caribbean desde una altura de 11 pisos cuando la embarcación estaba anclada en San Juan.



La Fiscalía de San Juan ofreció en diciembre pasado un acuerdo a Anello para que se declarara culpable de homicidio negligente y evitar así la cárcel, a lo que accedió finalmente.



Anello se declaró inicialmente inocente de homicidio negligente tras ser acusado de ese cargo por sujetar a la menor en la parte exterior de una ventana del crucero, antes de que cayera al vacío y perdiera la vida.



El abuelastro de la pequeña aseguró en su defensa que pensaba que la ventana permanecía cerrada y que el daltonismo que sufre, que no le permite distinguir colores, provocó la confusión que llevó al trágico desenlace.



Sin embargo, Royal Caribbean, aportando material grabado, defendió que Anello tenía certeza de que la ventana estaba abierta el día en el que ocurrió el suceso.



La familia de Anello durante el proceso legal demandó a la naviera Royal Caribbean al entender que las medidas de seguridad eran deficientes al tener las ventanas abiertas sin previo aviso.



La muerte de la menor Chloe Wiegand, al presuntamente resbalarse de las manos de su abuelo desde un piso 11 del barco crucero en la capital de Puerto Rico, conmocionó a locales y turistas, además de provocar en un primer momento que las autoridades contemplaran la posibilidad de presentar cargos.



Los hechos ocurrieron en el muelle Panamericano 2 de San Juan (próximo a la zona histórica de la capital) donde se encontraba atracado el crucero "Freedom of the Seas", de la compañía Royal Caribbean.

La jueza dictaminó hoy que podrá cumplir la sentencia en Estados Unidos.