Lenín Moreno no descarta subir la gasolina súper en entrevista con Univisión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno no negó que se analiza un posible recorte al subsidio a la gasolina súper en el país. Lo dijo durante una entrevista que el mandatario concedió a Patricia Janiot, de la cadena Univisión. La entrevista fue transmitida a las 20:00 de este domingo 5 de agosto del 2018.

Durante algo más de 30 minutos, Moreno se refirió a varios temas de la coyuntura nacional. Sobre el subsidio a los combustibles, Moreno señaló que se analiza la opción de subir el precio de la gasolina súper, que por lo general es usada en “autos de alta gama”. Sin embargo, explicó que es solo una posibilidad que consideran y que se esperará un informe del Ministro de Economía para tomar una decisión.



En lo económico, insistió en la necesidad de que se tramite la Ley de Fomento Productivo, que a su criterio, favorecerá la inversión e incidirá en la producción. El presidente descartó un aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).



Moreno también abordó la situación legal del activista australiano Julián Assange, que permanece en la embajada de Ecuador en Londes, desde el 2012.



El mandatario reveló cuál es la condición que el gobierno de Reino Unido plantea para una posible salida de Assange. “Hemos conversado con el Gobierno inglés sobre en qué condiciones se permitiría la salida de Asangge. El incumplió la medida de presentarse ante la justicia. Podría tener entre tres y seis meses de prisión, por no acudir a la demanda de la justicia inglesa”. Al respecto, dijo que Ecuador puso una condición: que se respete su vida y que no se lo extradite a donde pueda correr peligro su vida. De lo contrario, no se manejará esa opción.



El Primer Mandatario también habló de la lucha contra la corrupción. En esa línea, dijo que “entidades internacionales” prestan su apoyo para rastrear el dinero que salió del país producto de actos dolosos. Moreno dijo que no podía revelar qué entidades.



También se refirió al proceso judicial en contra del expresidente Rafael Correa y le aconsejó que asista al llamado de la justicia. Agregó que esa función del Estado “ahora sí es independiente y autónoma”. Además, indicó que preferiría que no vaya preso y que sea inocente, ya que sería “incómodo saber que permanecí en un partido, con un líder, que entre cortinas se comportaba de otra manera”.



Moreno habló que, durante su paso por el anterior Gobierno, pudo haber investigado mejor el manejo económico. “Parece que hubo una corrupción bastante generalizada, a modo de logia, que lo escondía todo y que nosotros no tuvimos la acuosidad de investigar en su debido momento”.



Además Moreno expuso que Correa le habría pedido “durante dos horas” que acepte la candidatura presidencial, mientras se encontraba en Ginebra. “Ahí yo tenía más popularidad y me pidió, por dos horas, que aceptase la candidatura. Dijo que era importante que siguiera con el proceso, que se podría perder y que dejaba la mesa servida. Pero hasta la mesa había desaparecido”.



Además se refirió al problema fronterizo y volvió a citar que en el anterior Gobierno había permisividad en el paso de droga. “Eso generó situación de inseguridad en la frontera. El momento, cuando el Presidente decidió que no pase un gramo de cocaína, ese momento, empezaron las respuestas que todos conocemos”. Dijo entre líneas que el país necesita más respaldo para custodiar la zona fronteriza.



El Presidente habló del Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs) y aclaró que hay “total libertad a las otras funciones del Estado. E hizo una referencia al examen que Contraloría hará al uso del avión presidencial en el período de Rafael Correa. Adelantó que hay sospechas. “Que la justicia determine, en ciertos vuelos sospechosos, con solo tripulación y no pasajeros, que tenían como destino países considerados paraísos fiscales”.



El Mandatario pidió que Contraloría realice un reglamento para normar el uso del avión. “Para que quede claro si son solo para viajes de tarea gubernamental, o si puede transportarse cuando va a una casa que tiene en Salinas la Presidencia, o transportar a la esposa o a alguien de la familia. Si puede haber un invitado en el Ecuador o en el exterior", manifestó.