Siguen reacciones por publicaciones contra el presidente Moreno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presunta participación de Julian Assange, en la divulgación de contenidos contra el primer Mandatario Lenín Moreno, sigue en análisis del Gobierno, aunque la defensa del fundador de Wikileaks deslinda su responsabilidad.

El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, se refirió a Assange, quien permanece asilado desde el 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, como “el troll center y el hacker” del expresidente Rafael Correa.



El funcionario sostuvo que la difusión de comunicaciones privadas del presidente Moreno es parte de un plan de desestabilización al Gobierno, en el que también vinculó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



“Los tres han trabajado bajo esta lógica de desestabilizar al Gobierno del presidente Moreno. Y violentar también la estabilidad de ciertos países de América Latina”, apuntó en una entrevista para CNN la noche del 28 de marzo de 2019.

Ayer el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que se solidarizó con el Primer Mandatario y solicitó a la Cancillería que disponga las acciones pertinentes para determinar la participación de Assange en este hecho y se proceda según corresponda.



Sin embargo, Carlos Poveda, defensor de Assange, negó hoy en radio Sonorama que su cliente haya participado en estos hechos. Aseguró que él no cuenta con conexión a Internet.



Poveda aseveró que Assange no está a cargo de la dirección de WikiLeaks actualmente y que este portal lo único que ha hecho es replicar en Twitter información del caso Ina Papers, que ya fue colgada hace tres semanas en otros sitios.



Mientras, el presidente, Lenín Moreno, agradeció hoy la postura del Parlamento y tachó de “canallesco” que “personas inescrupulosas” hayan intervenido teléfonos celulares de su familia para divulgar fotografías privadas en redes sociales.



“En los últimos días de una forma inusual como no ha ocurrido jamás en la política ecuatoriana, personas inescrupulosas, de comportamiento canallesco, han ingresado a los archivos de mis teléfonos, del iPad y los teléfonos de mis hijas y han empezado a circular fotos de nuestra intimidad”, comentó, durante un recorrido por Daule (Guayas).