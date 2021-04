Moreno sobre Agusto Briones: ‘Nadie viene con un letrero de corrupto en la frente’

El presidente de la República, Lenín Moreno, habló de los últimos días de su administración, en una entrevista con Andrea Bernal de NTN24, transmitida la tarde de este miércoles 14 de abril del 2021. El mandatario habló del proceso de transición con el presidente electo, Guillermo Lasso, que contempla una reunión en el Palacio de Carondelet, el próximo lunes 19.

Al ser consultado sobre si deja la “mesa servida” al futuro Presidente, dijo que no, “nunca la estará, creo yo”. Lo que sí puede haber -señaló Moreno- es las “condiciones adecuadas para salir adelante, reactivar la economía, continuar con el programa de vacunación que permitirá que los ecuatorianos vuelvan a trabajar y que todos nos encaminemos por el sendero de desarrollo”.

El presidente @Lenin Moreno destaca la importancia de llevar a cabo una transición ordenada con el gobierno electo. En los próximos días se mantendrán varias reuniones para tratar estos temas con los equipos de trabajo.#SembramosFuturo pic.twitter.com/UhnYpyeeFw — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) April 14, 2021

El Jefe de Estado dijo que su relevo en el mando no va a tener una tarea fácil. “El mismo sabe que no, que va a ser extremadamente difícil, porque hay que lidiar con todo, inclusive con una oposición tenaz, feroz, que siempre intentó derrocarnos, como en octubre (del 2019)”.



Ofreció una transición ordenada, pacífica, “porque es lo que corresponde hacer”. Reiteró que en la reunión con Lasso también se prevé un diálogo entre su esposa, Rocío González, y María de Lourdes Alcívar, cónyuge del Presidente electo “para que le transmita todo lo que ha venido trabajando”.



El Mandatario también se refirió a la detención de José Augusto Briones, exsecretario General de la Presidencia y ministro de Energía, a quien Fiscalía ubica como ‘líder’ de una estructura delictiva vinculada a Petroecuador.

Durante la entrevista con @NTN24Zoom, el presidente @Lenin Moreno afirma que los ciudadanos son quienes salvan una nación siempre con condiciones que no afecten la democracia y la libertad.#SembramosFuturo pic.twitter.com/uaCbIxc48g — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) April 14, 2021

Aseguró que respeta el rol de la Fiscalía de hacer investigaciones para determinar la responsabilidad de los hechos, pero no ocultó que el caso le dolió. “Si es que él lo ha hecho, no parecía, nadie viene con un letrero de corrupto en la frente. Lastimosamente vemos, todavía no tengo razón para pensar lo contrario, pero si es que tiene alguna culpa, la Justicia sabrá hacer lo suyo”. En el mismo caso también está detenido Pablo Celi, contralor General del Estado.



Moreno confesó que se arrepiente de haber aceptado terciar en las elecciones del 2017. Pero cedió “ante las insistencias y casi los ruegos del expresidente (Correa) que me pintó un panorama extraordinario. Pero luego, cuando ya tuvo que tomar medidas, dijo que los arrepentimientos quedaron atrás y se enfocó en “sembrar el futuro”.

"Muchas gracias ecuatorianos por haberme permitido servirlos y ser el líder de este retorno a la democracia plena y verdadera", @Lenin Moreno. #SembramosFuturo pic.twitter.com/WSFwwdCKsA — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) April 14, 2021

Sobre su baja popularidad, según datos de encuestas, Moreno cree que todos los sondeos son de oposición. Pero reconoce que en los momentos difíciles baja la popularidad. “Una cosa es ser popular y otra hacer lo correcto”. Dijo que de la historia espera bastante poco y que no es de los mandatarios que quieren que los recuerden y que les hagan monumentos “en los que las palomas hagan lo suyo”.



¿Qué hará después de su mandato? Moreno espera volver a dictar conferencias de optimismo y libertad. También tiene ganas de volver a lo que le apasiona, que son los estudios de conclusiones y mecánica cuántica “para poder empatarlas con las cualidades humanas”. Aseguró que su intención es quedarse en el país, aunque no sabe si tenga alguna propuesta internacional “como cuando Ban Ki-moon lo designó enviado especial de la ONU para ejercer en Ginebra”.

Finalmente, Moreno pidió perdón al pueblo ecuatoriano por los errores cometidos. “Los seres humanos somos ese ensamble dialectico de aciertos y errores. Siempre hay para pedir perdón, pero también muchas gracias al pueblo ecuatoriano por permitirme servirlos, por haberme permitido ser el líder de este retorno a la democracia plena y verdadera”.