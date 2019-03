Lenín Moreno inauguró el servicio de agua potable en tres populosos sectores de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El servicio de agua potable estará habilitado permanentemente los 365 días del año para 36 000 ciudadanos de los sectores Socio Vivienda I, II y Nuevo Ceibos, en el noroeste de Guayaquil. El presidente Lenín Moreno hizo la inauguración del proyecto que beneficia a esos populosos barrios.

El Jefe de Estado visitó Nuevo Ceibos la mañana y tarde de este lunes 11 de marzo del 2019. Acompañado de su esposa, Rocío Moreno; y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Moreno aseguró que debieron pasar nueve años para que 6 300 residencias tuvieran el servicio básico



“Tenía que venir el Gobierno de Todos, que tiene uno de los proyectos en mente y en acción permanentemente que es Agua para Todos, Luz para Todos, Casa para Todos. Que si lo lograremos, no sé, pero vamos avanzando en ello”.



También indicó que los moradores ya no tendrán que madrugar para recolectar agua. Este proyecto, indicó, demandó una inversión de USD 1,2 millones que se efectuó a través de Interagua.



El Primer Mandatario criticó en su intervención al Gobierno anterior. Refirió que la falta de agua no es un problema que generó su administración, sino que era “un problema heredado”. Dijo que en el correísmo se construyeron viviendas sin planificación.



“Es inaudito, por decirlo menos. Cómo podemos imaginarnos que se entreguen casas a personas con discapacidad física severa y que los dormitorios estén en el segundo piso. Es por eso que a las personas con discapacidad, con la capacidad que tenemos, hay que hacerles un cuartito abajo, con acceso fácil al baño”, puntualizó.



Recordó que ha habido otros problemas en las escuelas del milenio, en 650 obras mal hechas con “contratos irregulares, inconclusas o sobre precio.