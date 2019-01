Sectores sociales y de trabajadores marcharon por las calles de Latacunga

LEA TAMBIÉN

Los sectores sociales, campesinos, indígenas, trabajadores de los municipios de Pujilí, Latacunga, estudiantes universitarios y maestros realizaron hoy, miércoles 30 de enero del 2019, una marcha por las calles del cantón Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

La medida fue adoptada, dijeron sus dirigentes, en rechazo al incremento en el precio de los combustibles y el intento de privatizar los sectores estratégicos del país. Los manifestantes iniciaron su recorrido desde el mercado de El Salto.



Los protestantes con carteles en las manos y gritaron consignas como: ‘Las calles son del pueblo y por eso nos las tomamos’ avanzaron por las calles Félix Valencia y Quito hasta el parque Vicente León, ubicado en el centro de la ciudad.



José Tapia, secretaria General del Comité de la Empresa Eléctrica Latacunga, dijo que no están de acuerdo con la concesión del sector eléctrico y de la telefonía. “Creemos que las más pobres pueden ser los perjudicados, puesto que con esta medida pueden incrementarse las tarifas eléctricas y telefónicas”.



También solicitaron que se controle el precio de la leche y que se deje de lado el uso del suero y se dé paso al transporte comunitario.



Por unos momentos los manifestantes cerraron la circulación vehicular en el cruce de las avenidas Eloy Alfaro y el puente 5 de Junio. No se presentaron enfrentamientos con la Policía Nacional, pese a que se encendieron neumáticos.



Jaime Vargas, presidente de la Conaie, indicó que el mayor pedido es que disuelvan las medidas económicas adoptadas porque no afectan a la población. “Haciendo un análisis económico vemos que si están afectando al transporte comunitario.



Además, nos oponemos a la privatización de las áreas estratégicas. No es posible que se castigue de esta forma al pueblo luego de 10 años de saqueo”.



Anunció que las jornadas de protestas se mantendrán en el país hasta que se revean las medidas adoptadas.