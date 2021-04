Guillermo Lasso sufragó en Guayaquil y dijo que esperará con 'calma y tranquilidad' los resultados

A la Unidad Educativa Del Milenio Ileana Espinel Cedeño llegó, a las 10:15 de este domingo 11 de abril del 2021, el candidato presidencial de Creo-PSC, Guillermo Lasso. Arribó acompañado de su esposa María de Lourdes Alcivar y varios dirigentes de la organización política, para sufragar en la junta receptora del voto 227.

El recinto electoral, ubicado en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, estuvo bajo resguardo policial.



Tras ejercer su voto, entre arengas a su favor, ofreció una intervención de 15 minutos para los medios de comunicación. Aseguró que los ecuatorianos escogerían el futuro de sus hijos y nietos este día. Mencionó a las mujeres, jóvenes, comunidad Glbti, agricultores, ganaderos.



"Todos aspiramos a un Ecuador libre y democrático donde todas las familias puedan alcanzar la prosperidad". Mencionó que el "Ecuador del encuentro" será de libertades, de la búsqueda de acuerdos, del respeto a las diferencias y reconociendo que cada ciudadano tiene derecho a vivir de acuerdo a sus ideas, pensamientos y formas de ver la vida.

#Elecciones2021Ec | Ambiente en la Unidad Educativa Del Milenio Eliana Espinel, en el norte de #Guayaquil. Llega el candidato presidencial #GuillermoLasso



Lasso afirmó que los resultados los esperará en su domicilio acompañado de su esposa, hijos, nueras, yerno y nietos. "Esperaremos con calma y tranquilidad en nuestra casa y, por supuesto, que vamos a respetar los resultados del pueblo ecuatoriano que nos dará una importante victoria este día".



Sobre el proceso electoral, dijo que no se han registrado problemas. No obstante, pidió a los electores a acudir a sufragar.



"Esta es la gran oportunidad de, con tu voto, decidir el futuro del Ecuador".

Recordó también que en los últimos 45 días visitó las 24 provincias del país, jurisdicciones a las que llevó su mensaje. "Yo les diría a todos ellos que están caminando a votar y no han tomado la decisión que, con profunda humildad, los invito a darnos a nosotros una oportunidad para servirlos".



Mientras, Alfredo Borrero, compañero de fórmula de Lasso, sufragó a las 10:00 en la Unidad Educativa Experimental La Dolorosa, en Quito. En primera instancia se había anunciado su votación a las 15:30.