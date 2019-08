Guillermo Lasso hará de Quito su centro de campaña nacional de cara al 2021

LEA TAMBIÉN

La precampaña electoral para la Presidencia de la República apura las actividades en el movimiento Creo. Su líder nacional y excandidato presidencial, Guillermo Lasso, anunció que de cara a las elecciones del 2021 su organización política trasladará su centro de campaña nacional a la ciudad de Quito.

Así lo afirmó la mañana de este jueves 8 de agosto del 2019, antes de la presentación de Guido Chiriboga como presidente de Creo en la provincia del Guayas. En esa línea, Lasso dijo que por esa decisión vivirá junto con su familia en la Capital de la República “gran parte del tiempo”.



Sin embargo, advirtió que no abandonan Guayaquil y que, por el contrario, está recorriendo todas las provincias para fortalecerlas. Consultado sobre los recorridos que efectúa también el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, afirmó que los diecisiete millones de ecuatorianos tienen derecho a recorrer el país.



“No es que estamos abandonando nuestra base en Guayaquil, en lo absoluto; pero vamos a fortalecer nuestra bases en la Sierra, en la Amazonía, en Galápagos, estaremos recorriendo todo el Ecuador”.



En el marco de las propuestas de campaña, afirmó que para reactivar la economía ecuatoriana es necesario rebajar impuestos. Desde la Asamblea, dijo, se logró eliminar el impuesto verde, pero faltan reducir otros como el anticipo al impuesto a la renta.



Sobre el juicio político a María Paula Romo dijo que no participa “de ese espíritu casi piromaniático de querer repartir juicios políticos como boleta de circo”. “Yo creo que es bueno al Ecuador que exista estabilidad democrática para tratar de encontrar solución a ese, el principal y más grande problema de la familia ecuatoriana, no tener un empleo”.



Lasso afirmó que la decisión de Roberto Gómez, para impulsar el juicio, es una decisión personal de él “que no comparte el movimiento Creo, ni el bloque (legislativo) de Creo”.



El excandidato presidencial afirmó que “no se debe politizar” la seguridad en la ciudad y que los ciudadanos no quieren conflictos. Esto en referencia a la falta de acuerdos para unificar al Ecu 911 con la Corporación de Seguridad Ciudadana. La alcaldesa Cynthia Viteri y la ministra María Paula Romo tienen divergencias por los protocolos que deben regir en el tema.



“La gente lo que quiere es diálogo entre las autoridades y conclusiones que atiendan la solución del problema, no conflictos, peor conflictos con intereses políticos porque el ciudadano dice ‘cuídeme a mí, no esté cuidando su puesto’”.