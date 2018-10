Lasso aclara que Creo presentará candidato propio en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El excandidato presidencial y líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, aclaró hoy, miércoles 3 de octubre del 2018, que la organización política presentará candidato propio para la Alcaldía de Guayaquil y puntualizó que no se harán alianzas con otros grupos para esa dignidad.

Lasso, en un breve comunicado, aseguró que en esa línea no se respaldará la precandidatura del actual prefecto Jimmy Jairala, quien buscará captar el Sillón de Olmedo con su movimiento Centro Democrático. Esto en referencia a una supuesta declaración en la que el director de Creo en Guayas, Carlos Anchundia, habría comentado aquello.



“Creo ha resuelto presentar candidato propio a la alcaldía de Guayaquil, por lo tanto no haremos ninguna alianza con otro movimiento o partido político, mucho menos apoyar la candidatura del señor Jairala, como lo ha afirmado el presidente provincial de CREO”, indicó Lasso.



También afirmó que en democracia todos tienen el derecho de expresar sus opiniones, pero aclaró que cuando se trata de una organización política se deben respetar los principios y decisiones.



“Francisco Jiménez, presidente cantonal de Creo en Guayaquil, en mi opinión, cumple con los requisitos para ser candidato a Alcalde de Guayaquil”, destacó Lasso.



Anchundia, consultado por este Diario, refirió que no hay intención por desconocer esa candidatura. “La realidad de las cosas son tal como las ha dicho el líder, las comparto plenamente, el compañero y amigo Francisco Jiménez, se ha ganado ese puesto y es nuestro candidato”