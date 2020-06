Las Lajas, en El Oro, es el primer cantón en regresar a semáforo rojo, aunque no tiene casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

El rojo volvió a aparecer en los anuncios de la emergencia sanitaria que difunde la Alcaldía de Las Lajas, en El Oro. “Nuestro cantón vuelve a semáforo epidemiológico rojo y con ello cambian los horarios de movilidad humana y vehicular”.

La decisión fue tomada el pasado sábado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local y se aplica desde el lunes 22 de junio del 2020. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública apenas registra dos casos confirmados de covid-19 hasta este viernes 26 de junio de 2020.



Sin embargo, el alcalde Enrique González aseguró que han sido descartados. “El primero fue un joven, que después de su tratamiento se confirmó que tenía dengue. Hace 20 días se presentó otro caso, una señora. Pero después de dos pruebas PCR se descartó covid. No hay covid-19 en nuestro cantón”, dijo.



Entonces, ¿por qué retrocedieron a rojo? González explica que después de cuatro días en semáforo amarillo el desorden ciudadano aumentó. “Los ciudadanos comenzaron a salir, a tomar en las calles”.



A esto suma el incumplimiento de una cooperativa de transporte intercantonal, que no respetó el 50% de aforo en sus unidades. “Comenzaron a ingresar muchos ciudadanos de los cantones vecinos Arenillas y Huaquillas, que tienen reportes de aumento de casos. Por eso tomamos la decisión de volver a rojo”.



Las Lajas tiene cerca de 6 000 habitantes. Se ubica al sur de El Oro, junto a Arenillas (que reporta 101 casos confirmados de covid-19 y está semáforo amarillo) y Huaquillas (con 128 casos de coronavirus y en semáforo rojo).



La provincia tiene 1 944 casos; 201 fueron notificados en la última semana. Seis cantones orenses están aún en rojo (Huaquillas, Portovelo, Marcabelí, Las Balsas, Chilla y Las Lajas).



La ganadería y la siembra de café son las principales actividades económicas de Las Lajas. Aquí también se ubica parte de la infraestructura turística del Bosque Petrificado de Puyango. El alcalde González dice que pese al cambio han flexibilizado las medidas para impulsar la reactivación productiva.



El toque de queda es de 18:00 a 05:00. Los locales tienen un cronograma de apertura.



Los negocios de productos agropecuarios están autorizados para atender los lunes, miércoles y viernes, de 07:00 a 18:00. Mientras que las ferreterías, lubricadoras, almacenes de electrodomésticos, gabinetes y centros médicos pueden hacerlo en el mismo horario, los martes, miércoles y viernes. Los restaurantes solo pueden hacer entregas a domicilio.



Los vehículos de todo tipo pueden circular según el último dígito de placa. Los impares pueden hacerlo lunes, miércoles y viernes; los pares, martes, jueves y sábados. El domingo no hay circulación.



El alcalde indicó que se mantiene el control diurno y nocturno en el puente La Delicia, en el ingreso a esta localidad. En este punto son desinfectados los vehículos y se toma la temperatura a los pasajeros.



González asegura que la decisión de retroceder en el semáforo fue notificada al COE provincial y nacional. “Ellos lo aprobaron de acuerdo a las directrices. Se comunicó con 48 horas de anticipación”.



Pero el gobernador de El Oro, Danilo Maridueña, dijo la tarde del jueves que no conocía la decisión. “No reviso todavía el tema. Voy a conversar con el alcalde y las autoridades de salud del cantón. Tenía entendido que ya estaban en amarillo y regresar a rojo, eso no podría haberlo hecho”.



En Las Lajas solo funciona un centro de salud, con cuatro médicos que han recorrido las parroquias en busca de posibles casos. El Municipio habilitó un albergue temporal con diez camas para casos de covid-19 que no han sido utilizadas, como informó el alcalde González. También cuentan con 30 pruebas rápidas, pero no han necesitado aplicarlas.

“Estamos conversando y haciendo un análisis de la normalidad de la gente. Conversamos con los representantes del transporte para llegar a un acuerdo. Posiblemente, el lunes regresamos a amarillo. Pero es algo que debemos analizar en el COE cantonal”, adelantó González.