Esposo de Keiko Fujimori inicia huelga de hambre antes de fallo sobre prisión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El estadounidense Mark Vito, esposo de la lideresa opositora Keiko Fujimori, cumple este jueves una huelga de hambre en la puerta de la prisión en la que está recluida en Lima, a escasos días de que el Tribunal Constitucional resuelva un pedido de excarcelación para la excandidata presidencial peruana.

En declaraciones a EFE, Vito explicó que ha tomado "esta medida en una protesta contra tantos abusos, tantos excesos, tantas jugadas de parte del Ministerio Público", que ha abierto una investigación por lavado de activos contra Fujimori.



Además, se quejó de "tanto show de parte del fiscal (del caso José Domingo Pérez), que llega un momento que digo: basta!, basta de tantos abusos!".



¿De qué se acusa a Keiko Fujimori?

​

Fujimori cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses, que termina en abril, a raíz de las investigaciones en su contra por los aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral del 2011 y 2016.



Los intentos de su defensa por sacarla de prisión han fracasado hasta el momento, y queda pendiente un recurso presentado por su hermana Sachi Fujimori que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional (TC) el próximo martes 19.



Un testigo de la Fiscalía, el empresario Jorge Yoshiyama, ha declarado que Fujimori tenía conocimiento de los aportes de Odebrecht a su campaña del 2011 y que le pidió a su jefe de campaña, Jaime Yoshiyama, tío del testigo, negar su existencia.



Esta declaración será incluida en la evaluación que hará el TC al pedido de excarcelación de Fujimori la próxima semana.



Esposo dice que aportes no son delito

​

Vito afirmó que Keiko Fujimori "está en prisión preventiva sin fundamento, (porque) está investigada por un tema de aportes y en Perú no está tipificado en el Código Penal como delito".



El esposo de la fundadora del partido Fuerza Popular se instaló en los exteriores del penal anexo de mujeres de Chorrillos en una pequeña carpa, rodeado de seguidores de Fujimori que portaban fotografías de su líder y carteles pidiendo su liberación.



En opinión de Vito, "lamentablemente este caso se ha politizado, es un juicio e investigación mediático, (aunque) jurídicamente no hay nada".



"Esperamos que el TC no caiga en las jugadas del fiscal, que puede tomar una decisión jurídica, que sea así y seguramente la vamos a tener en casa muy prontamente", expresó.



Vito afirmó que las dos hijas que tiene con Fujimori le reclaman por su mamá y le han pedido que haga "cualquier cosa para que ella esté nuevamente en casa".



Keiko insiste en su inocencia

​

El lunes pasado, a través de un mensaje en sus redes sociales, Keiko Fujimori negó haber conocido los aportes de Odebrecht a su campaña de 2011.



"Jamás recibí ni conocí ningún aporte de Odebrecht. Jaime Yoshiyama y los ejecutivos de esa empresa ya lo han confirmado. El mismo Jorge Yoshiyama confirmó que el aporte que le dio su tío provenía de empresarios nacionales", expresó Fujimori en sus redes sociales.



En su testimonio, publicado el jueves pasado por el diario La República, Jorge Yoshiyama detalló que su pariente le informó que había hablado de ese tema con Keiko y esta le dijo: "Jaime, por si acaso debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros".



Yoshiyama también dijo que Fujimori mantuvo contacto con el ex juez supremo César Hinostroza, actualmente a la espera de ser extraditado desde España bajo la acusación de haber liderado una red de corrupción en la Judicatura peruana.



Ello con el fin de que Hinostroza resuelva la casación del caso que interpuso Fujimori ante la Corte Suprema y desestime la investigación contra ella y su esposo, el estadounidense Mark Vito, por un presunto lavado de activos.