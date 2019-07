Juventud y homicidios: El peligro de ser un 'nini' en América Latina

LEA TAMBIÉN

Las tasas de homicidios entre los jóvenes latinoamericanos, especialmente hombres, son mucho más altas que en otras regiones del mundo, una situación que la ONU vincula, en un estudio publicado este lunes (8 de julio del 2019), con el fenómeno de los "ninis", aquellos que ni trabajan ni estudian.

"Los hombres jóvenes están especialmente en riesgo, con una tasa de homicidios, entre los que tienen de 18 a 29 años, de 46 por cada 100 000 habitantes, mucho más alta que la de sus iguales en otras regiones", alerta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU DD) en su Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019.



Dentro de la elevada tasa general de homicidios en Latinoamérica, la más alta del mundo, el informe señala la elevadísima incidencia entre los jóvenes.



Así, el informe alerta de que "se cree que el creciente número de jóvenes desempleados y socialmente desfavorecidos está contribuyendo al aumento de los crímenes violentos, incluidos los homicidios, en América Latina".



Una situación que se vincula, en el caso de Centro América, con las maras, las violentas pandillas relacionadas con el tráfico de drogas.



En El Salvador, por ejemplo, la tasa de homicidios entre los chicos de 15 a 29 años es de 296, y de 205 para quienes tienen entre 30 y 44 años.



"Si continúan en El Salvador los niveles de homicidios violentos de 2017, el 8% de los varones que tenían 14 años en 2016 no vivirán hasta los 44 años", alerta el estudio de la ONU DD.

En Venezuela, la tasa de homicidios es de 200 entre los hombres de 15 a 29 años.



"Toda una generación está afectada. Tenemos que asegurar que no perdemos a esos niños", reclama Angela Me, jefa del departamento de investigación de la ONU DD y una de las coordinadoras del informe.



"La concentración de una violencia extremadamente alta entre ellos significa que los ninis constituyen una generación entera de gente joven en riesgo de exclusión social que carecen de oportunidades, recursos y acceso al mercado de trabajo oficial", advierte el informe.



Un estudio realizado en México mostraba que un aumento del 1 % en el número de "ninis" se correspondía con un aumento de la tasa de homicidios de 2,59 puntos porcentuales.



"El factor clave parece ser la combinación de un gran porcentaje de ninis, la falta de oportunidades y la presencia de estructuras del crimen organizado que busca reclutar en esos grupos de población", señala el reporte.



El estudio afirma que el 21% de los jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 24 años caían en la categoría de "ninis" en el año 2015, dos tercios de ellos mujeres y con más incidencia del fenómeno en las zonas rurales.



Brasil, México y Colombia son los países con mayor número de "ninis", seguidos de Honduras, El Salvador y Perú.



Por contra, la ONU DD afirma que un estudio llevado a cabo en América Latina y el Caribe mostró que un aumento del 2 % en el número de graduados en bachillerato va acompañado de una reducción de los homicidios de una víctima por cada 100 000 personas.



"Cuando tienes una educación pobre, la juventud es menos resistente a caer en situaciones vulnerables. Y esto es especialmente cierto en América. Si no tienes educación, tienes menores oportunidades de empleo y hace más fácil que los niños se unan a esos grupos criminales", alerta Me.



La experta italiana señala la importancia de fortalecer las comunidades locales y de coordinar distintas políticas como la educación, los servicios sociales y la Policía de barrio.

Por ejemplo, asegura que en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, la reorganización de la Policía para enfocarla a la comunidad ha aumentado la confianza de la población en los agentes y ha contribuido a reducir las violencia de las bandas.



Me también pone al Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela o al programa comunitario Fica Vivo de Brasil como ejemplos de iniciativas que sacan a los jóvenes del círculo vicioso de la marginación y la criminalidad.