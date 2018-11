Juez rechaza acción de protección en contra de exploración minera en Proyecto Río Magdalena

LEA TAMBIÉN

Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesión minera en una región andina de Ecuador, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este sábado 10 de noviembre del 2018 la Procuraduría General del Estado.

El magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa Ana de Cotacachi, Óscar Coba Vayas, rechazó la acción de protección interpuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de esa ciudad andina contra el Ministerio del Ambiente y la Empresa Nacional Minera (Enami EP).



El recurso cuestionaba la validez de una resolución administrativa de 2017, por la que el Ministerio autorizó a la empresa pública el registro ambiental de la fase de "explotación inicial de la concesión minera" del Proyecto Río Magdalena, precisó la Procuraduría en un comunicado.



El GAD de Cotacachi alegó una presunta omisión de la legislación constitucional relativa a la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles, así como también haber omitido la consulta previa, libre e informada que establece la Carta Magna.



"La Procuraduría General del Estado demostró que las instituciones demandadas no vulneraron derechos constitucionales", reza la nota antes de argumentar que el escrito de la acción de protección partió de una "confusión" entre bosque protector, área protegida y zona intangible.



Así, menciona que la normativa constitucional sí autoriza la minería y actividades de otra índole pecuniaria en los bosques protectores, objeto de la disputa.



En relación a la denunciada omisión de la consulta previa, en el documento se alega que el propio GAD de Cotacachi "reconoció que en la zona de influencia del proyecto no existen comunidades indígenas, tornando su acción en improcedente".



Y concluye que tras un análisis de los argumentos de las partes, el juez cantonal emitió su fallo verbal rechazando por improcedente la acción constitucional planteada.



Grupos ambientalistas han manifestado su rechazo a la explotación y extracción minera en el país y censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico y presentado a Ecuador en el exterior como un país de gran potencial minero.