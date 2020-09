Un juez considera inconstitucional el confinamiento en Pensilvania, EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El gobernador demócrata de Pensilvania tomó medidas “anticonstitucionales” cuando para contener la pandemia limitó el derecho de reunión y consideró “no esenciales” algunas actividades económicas, sentenció el lunes 14 de septiembre del 2020 un juez federal de ese estado.

Las medidas de confinamiento decretadas en marzo al empezar la pandemia en Pensilvania fueron cuestionadas en mayo ante la justicia por varios congresistas republicanos y pequeños empresarios; entre ellos dueños de barberías y hasta un criador de caballos, que consideraron que sus negocios quedaron seriamente comprometidos.



En la sentencia divulgada el lunes, el juez William Stickman les dio la razón. Consideró que las decisiones del gobernador fueron bienintencionadas pero no está autorizado a pasar por encima de “libertades fundamentales”.



El juez consideró “arbitraria” la calificación de “esencial” o “no esencial” de las actividades económicas y remarcó que no se aportó ninguna “definición objetiva” de esa distinción.



“La constitución establece ciertos límites que no pueden ser traspasados ni siquiera en caso de urgencia”, dijo el magistrado que fue nominado para el cargo en 2019 por el presidente Donald Trump.



“La Constitución no puede aceptar una 'nueva normalidad' en la que las libertades básicas de la población estén subordinadas a medidas de duración ilimitada para controlar una situación urgente”, añadió.



El gobernador Tom Wolf levantó varias de las restricciones impuestas cuando la propagación del virus, que causó 7 800 muertos en el estado, empezó a estar bajo control.

No obstante, algunas medidas persisten; entre ellas la limitación a 25 de la cantidad de personas que pueden estar en el interior un bar y 250 en el exterior.



Los juzgados estadounidenses fueron literalmente inundados de impugnaciones a las restricciones contra el coronavirus y las respuestas no fueron homogéneas. En mayo un juez invalidó la extensión del confinamiento en Wisconsin mientras que otro la validó en el estado de Michigan.