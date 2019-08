Jueces señalados por no transparentar datos fueron criticados en el correísmo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La lista que el pasado jueves 1 de agosto de 2019 difundió el Consejo de la Judicatura muestra cómo siete jueces y conjueces incumplieron el pedido planteado por ese organismo dentro del proceso para evaluar a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Tres de ellos no autorizaron que se levantara el sigilo bancario. Otros no remitieron el informe sobre las posibles inhabilidades que les impediría seguir en sus cargos.



Pero también hubo magistrados que no enviaron a la Judicatura los informes que certificaban no tener bienes en paraísos fiscales.



Uno de los que aparece en esa lista es Joaquín Tinajero. Ayer, él remitió un comunicado y dijo no haber sido notificado con el pedido para autorizar el levantamiento del sigilo. “No nos ha sido notificado de forma personal, en legal y debida forma, lo que resta validez y eficacia a ese requerimiento”.



Aseguró que las cuentas están aperturadas “sin limitaciones y con total transparencia” ante la Contraloría General.

​

¿Quiénes son los magistrados mencionados por la Judicatura?



Tinajero, por ejemplo, aparece en cuatro ocasiones en el informe elaborado por la Mesa de la Verdad y Justicia, en el que se mencionan casos de persecución judicial durante el correísmo.



A finales del año pasado, los integrantes de la Mesa señalaron a 14 jueces nacionales y aseguraron haber encontrado 493 indicios de faltas cometidas al debido proceso.



Miguel Jurado, en cambio, fue parte de la Sala Penal, que en el 2015 condenó a cinco personas por los incidentes en el canal EcuadorTV, en el 30-S.



También ratificó la sentencia de tres años en contra del mayor Fidel Araujo, procesado por incitación a la rebelión.



En cambio, Luis Enríquez fue parte de un Tribunal que rechazó el recurso de casación presentado por una persona sentenciada tras la insubordinación policial del 2010.



Actualmente, sobre él pesa una investigación por haber levantado la orden de prisión que pesaba en contra del exsecretario jurídico Alexis Mera.



El magistrado Marco Maldonado, entre tanto, fue indagado por el caso Odebrecht, luego de que se filtrara una conversación entre el excontralor Carlos Pólit y José Conceição Santos. Allí se escucha a Pólit hablar del fallo emitido por el juez a su favor y en contra de la Comisión Anticorrupción, cuya denuncia sobre la refinería del Pacífico fue declarada maliciosa y temeraria.



En agosto del 2017 fue suspendido temporalmente. Pero en febrero del 2018, Anticorrupción denunció su regreso a la Corte Nacional.

​

En ese entonces, Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, aclaró que Maldonado tiene tres expedientes abiertos en la Judicatura.



El conjuez Patricio Secaira también es mencionado por la Mesa de la Verdad y Justicia.



El conjuez Richart Villagómez fue cuestionado por calificar de temeraria y maliciosa la denuncia del entonces asambleísta Cléver Jiménez en contra del expresidente, Rafael Correa, por el 30-S.



Los juristas mencionados se pronunciarán hoy en la Corte.



La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dijo ayer que la evaluación a la Corte está en marcha. “Nada va a detener el proceso, ni siquiera los detractores, ni aquellos que pongan resistencia. Esto sigue”. La funcionaria aclaró que esta tarea debió realizarse en anteriores Consejos de la Judicatura.