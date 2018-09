La Judicatura definitiva será nombrada luego de incidentes

LEA TAMBIÉN

Al final de la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana transitorio su presidente, Julio César Trujillo, anunció ayer (13 de septiembre del 2018) que está en estudio y casi lista la norma sobre la elección del Consejo de la Judicatura (CJ) definitivo.

Ese documento será aprobado en un máximo de 24 o 48 horas y se procederá a “resolver este problema tan delicado para la vida del país”.



Se refiere a los problemas internos que se han presentado en la Judicatura. Desde la noche del miércoles (12 de septiembre) se difundió un audio en el que discuten los vocales Juan Pablo Albán y Aquiles Rigaíl. Todo ocurrió mientras se analizaba una causa por la que se investiga actualmente al director general de la Judicatura, Juan Vizueta.



Albán y la vocal Angélica Porras hicieron pública la denuncia presentada por los padres de una mujer que falleció en un accidente de tránsito.

Aquí se habla de una supuesta injerencia al emitir un fallo.



Pero hay otra causa en la que también habría intervenido Vizueta, quien supuestamente ordenó el cambio de dos jueces que trabajaban en las oficinas de Samborondón.

Cerca de las 13:00, Albán calificó como bochornoso lo ocurrido entre él y Rigaíl, pero aclaró que no existe ningún problema entre los dos y que seguirá trabajando en el Pleno.



Minutos después, Rigaíl habló en su despacho y reconoció que hubo una “discusión acalorada”. Pero dijo que se disculparon y que se comprometieron a seguir laborando. “No hay ningún problema entre él y yo; hay un criterio unánime en pro de marchar juntos en la Judicatura”.



En agosto, Rigaíl también fue cuestionado por los vocales Albán y Porras por una supuesta injerencia en la justicia. Esto ocurrió luego de haber enviado dos cartas al fiscal del Guayas, Edmundo Briones, y al juez civil Luis Landázuri.



Antes de que Albán y Rigaíl explicaran la escena difundida en un audio, el presidente del CJ, Marcelo Merlo, se reunió con periodistas en su oficina y aseguró que la grabación está incompleta. “Al finalizar todo se pidieron disculpas y se dieron la mano”.



Allí, Merlo también reveló que Vizueta había solicitado una licencia para ausentarse de su cargo mientras duran las investigaciones en su contra.

“Me atrevo a decir que en los próximos días él (Vizueta) presentará su renuncia. Primero está la institución; siempre estará encima de los intereses particulares. La Dirección de Transparencia ya inició la investigación”, dijo Merlo.

En una entrevista con este Diario, Vizueta aclaró que no renunciará y rechazó las acusaciones que se le imputan. José Cisneros ocupará su cargo mientras dura la licencia.



En medio de estos hechos, desde la Presidencia de la Judicatura también se dio a conocer una denuncia en contra de otra funcionaria.



Merlo señaló que aún no se ha determinado si se va o no a procesar esta queja y a proceder con la investigación.



Para la vocal Porras, esta acción no debe quedar impune y también debe ser investigada como el resto de denuncias que hasta el momento han llegado a la Judicatura.

Las inquietudes



El Consejo de Participación Ciudadana mostró su preocupación sobre los problemas que se han dado en la Judicatura. En el Pleno del Consejo de Participación, Trujillo expresó esto: “Tan preocupados estamos que hemos acelerado el estudio de las normas para elegir al Consejo definitivo”.



Cuando se le preguntó a Merlo sobre el tema dijo: “El Consejo transitorio está obligado a expedir el reglamento para la designación de la Judicatura definitiva. Lo que indicó el doctor Trujillo es que ya está preparando el reglamento y está bien que lo haga con la debida anticipación”.



La próxima semana, Albán se retirará del Consejo de la Judicatura. Él anunció su salida debido a que realizará un doctorado en el exterior.

El consejero de Participación Ciudadana, Xavier Zabala, propondrá que no se sustituya a Albán y que el grupo de vocales quedaría con cuatro miembros.

Según Albán, dentro del Consejo hay dos bloques. Uno de ellos está conformado por él y la vocal Angélica Porras.



Albán está preocupado por la situación en la que queda su compañera de Pleno. “Eso es el anuncio de que en adelante las discusiones serán tres a uno y me parece por demás injusto con Angélica Porras”.



Para ella, la salida de Albán le resta poder de ejecución en el Consejo. Por eso se reunirá con las organizaciones sociales, indígenas y de trabajadores que respaldaron a los dos vocales en su gestión y tomarán una determinación sobre la situación en la que quedará la Judicatura. No descarta la posibilidad de renunciar.

El actual Consejo de la Judicatura es el encargado de llevar la evaluación a los jueces nacionales. Los vocales consideran que no llegarán a la etapa final de este proceso.



Entonces, será el Consejo de­­finitivo el que evalúe a los magistrados de la Corte Nacional.



Pero Albán considera que debe ser el Consejo transitorio el que apruebe las evaluaciones. En ese sentido, Merlo manifestó que el proceso de evaluación no se detendrá por los problemas internos.



Marcelo Merlo, Aquiles Rigaíl, Juan Pablo Albán, Angélica Porras y Zobeida Aragundi integran el CJ transitorio. Ellos deben estar en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana nombre a los nuevos consejeros judiciales definitivos. Se espera que ese proceso se inicie, a más ­tardar, a principios de la siguiente semana.