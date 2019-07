Judicatura conforma Comité para evaluar a jueces y conjueces

LEA TAMBIÉN

La respuesta llegó desde Manabí. Luego de que la fiscal general Diana Salazar pidiera acelerar la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura aseguró que el proceso avanza de forma consistente y permanente, de acuerdo con un “cronograma riguroso”.

“Es un proceso transparente y altamente riguroso”, dijo la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Al momento, los magistrados ya tienen conocimiento de cómo serán evaluados. Estos parámetros fueron validados por el Comité de Expertos, en el que trabajaron seis docentes universitarios.



Ahora queda por conformar el Comité Evaluador. El 3 de junio pasado, la Judicatura dijo que este grupo se confirmaría hasta la primera semana de julio. Pero recién el miércoles de esta semana se convocó a las “organizaciones civiles que luchan contra la corrupción”, para que propongan a sus candidatos.



El Consejo pidió que se enviara un oficio dirigido al Pleno de la institución y que constaran los datos del candidato y su experiencia en Derecho. El plazo para que los interesados presenten estos requisitos concluyó este viernes 5 de julio del 2019.



Esta instancia estará conformada no solo por académicos sino por juristas que ejercen la abogacía.



Este tema volvió a toparse luego de que dos jueces de la Corte levantaran la orden de prisión del exsecretario jurídico del correísmo Alexis Mera y ordenara el uso del grillete y arresto domiciliario con vigilancia policial.



La fiscal Diana Salazar pidió que se agilitara la evaluación de los magistrados.



Según la Judicatura, el trabajo “no se ha detenido”.



Hasta el cierre de esta edición, Mera no dejaba la Cárcel 4, en donde está recluido desde el 1 de junio pasado.



Por la tarde, agentes del Grupo de Operaciones Especiales entraron al lugar, pero salieron sin el exfuncionario, quien es investigado por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.



La Presidenta de la Judicatura aseguró que, por mandato constitucional, el organismo está impedido de revisar los fallos judiciales y que solamente se encarga del control disciplinario y administrativo de los magistrados.



Luego de que se estructure el Comité Evaluador, sus integrantes deberán aplicar cuatro tipos de valoración: cualitativa, cuantitativa, de legitimidad y transparencia.



El primer criterio se evaluará sobre 80 puntos. Se analizará la calidad de las sentencias. Por ejemplo, que hayan fundamentado sus fallos con leyes adecuadas.



En temas cuantitativos, los evaluadores determinarán la cantidad de sentencias, las asistencias a las reuniones convocadas por el Pleno, a las audiencias y el cumplimiento de la jornada laboral.



En la legitimidad y transparencia se revisará el patrimonio, se comprobará que hayan cumplido con los méritos y experiencia para ocupar el cargo. Se verificará si tienen denuncias, si han sido suspendidos o si cometieron actos de negligencia.



En el informe de la Comisión por la Verdad y la Justicia están señalados 14 magistrados por una supuesta persecución política que se perpetró durante el correísmo.



Cronología

18/02/2019

La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que se evaluará a 21 magistrados de la Corte Nacional.



22/02/2019

La Judicatura emitió el reglamento para la valoración de los jueces. Los evaluados que no alcancen 80% del puntaje serán removidos.



14/03/2019

La Judicatura pidió al Consejo de Participa­ción Ciudadana que conformara una veeduría ciudadana. La idea es que vigile el proceso.



03/06/2019

El Comité de Expertos entregó al Pleno de la Judicatura la metodología y el cronograma para el proceso de evaluación a jueces.