Juan Zapata, presidente del COE nacional: ‘El grito desesperado de los médicos es que por Dios oxigenemos los hospitales’

El “grito desesperado” de los gerentes de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Quito y en Guayaquil, es que “oxigenemos” esas unidades. Por lo tanto, “habrá que ver qué medidas se toman para reducir la demanda de camas, también con el equilibrio de la economía, porque es difícil, son días críticos y complejos”.

Así explica Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, sobre el pedido de informes que hizo ese organismo al Ministerio de Salud Pública (MSP), sobre la situación de la pandemia de covid-19 en el país, al de Gobierno sobre la apertura de bares y discotecas; y al Registro Civil sobre las defunciones y sus causas.



El lunes 12 de abril de 2021 el COE nacional resolvió que, con corte al 13 de abril, esas instituciones elaborarán los informes. “Necesitamos conocer exactamente la realidad del país. Un informe sanitario motiva cualquier decisión que pueda tomar el Presidente de la República, para decidir el miércoles o cualquier día, y la plenaria decidirá mañana qué ruta seguiremos”.



El pedido surgió luego de que ese día, el COE, analizara la situación sanitaria en Quito, ya que el alcalde Jorge Yunda solicitó en días pasados un nuevo estado de excepción para contener los contagios.



Para mañana, miércoles 14 de abril de 2021, a las 15:00, está prevista la sesión plenaria del COE nacional, en el ECU 911 de Samborondón para analizar “la realidad” de Guayaquil.



Según el informe emitido este martes por el MSP, los casos confirmados con pruebas PCR suman 347 589 en Ecuador, 519 más que en la víspera; y la cifra de fallecidos, entre probables y confirmados, es de 17 351.



En una entrevista con EL COMERCIO, este martes 13 de abril, Juan Zapata explica la situación sanitaria en el país.



¿Por qué el COE nacional pide los informes al MSP, al Ministerio de Gobierno y al Registro Civil, no dispone de esos datos, con corte al 13 de abril?



No olvidemos que ya cerramos el último estado de excepción (estuvo vigente entre el 2 y el 9 de abril de 2021) y eso nos dará la visión de lo que está ocurriendo esta semana.



¿La información sobre cuántos bares y discotecas están operativos no está disponible?



Estamos pidiendo al Ministerio de Gobierno que verifique a través de las intendencias. Es un tema que manejan los GAD no del Gobierno, la reapertura la aprueban los municipios.



¿El Registro Civil deberá entregar datos de las defunciones por causas como covid-19?



En las ocho provincias que se hizo el estado de excepción hay un crecimiento desde 50% hasta el 70% de defunciones, queremos saber cuáles son los motivos.



¿El Registro Civil va a dar los casos de muertes por covid, porque en pandemia nunca ha dado ese detalle?



No, les pedí un alcance para cruzar datos con los del Ministerio de Salud.



¿Qué analizará la plenaria del COE este miércoles 14 de abril y qué resoluciones va a tomar?



Las medidas o acciones que se pueden seguir. Ayer recibimos a los dos gerentes de los hospitales del IESS de Quito y de Guayaquil y el grito desesperado de los médicos es que ‘por Dios oxigenemos los hospitales’, habrá que ver qué medidas se toman, también con el equilibrio de la economía, porque es difícil, son días críticos, complejos, y no quiero adelantarme.



¿Se analizarán los pedidos de Quito y Guayaquil, el alcalde Yunda solicitó otro estado de excepción?



Ayer analizamos el caso de Quito y por eso mismo se motiva el pedido de estos informes.



¿Hay una decisión sobre Quito?



La decisión será sobre la base del informe técnico, que es lo que siempre hacemos.



Pero ya sufrieron un revés con la Corte Constitucional, con el estado de excepción.



No, lo que pasa es que la Corte Constitucional nos respetó el día y hora del toque de queda, lo que la Corte nos dice es por qué se bloqueó el 11 si había elecciones y había que dar garantías para que los ciudadanos votaran. Por eso hay que sustentar los informes. Ahora no tenemos ninguna fecha importante que se cruce en estos días. Pero hay que tener claro que Presidente de la República nunca pierde la capacidad o facultad de decretar un estado de excepción, pero necesita un informe adecuado que motive, a través del COE, y nunca nos hemos salido de eso.



El estado de excepción era por 30 días y la CC dijo una semana.



Yo he de tomar las decisiones que legalmente existan, siempre precautelando el bien superior de la vida; si hay que seguir insistiendo hay que hacerlo, sino es facilito cruzarse de brazos y esperar que venga la otra administración. Eso no es responsable ni ético porque se trata de vidas ecuatorianas.



¿Qué figura se usaría, otro estado de excepción?



No me quiero adelantar, son 30 miembros la plenaria del COE, mañana conoceremos los informes, la realidad de Guayaquil, un pedido de AME va por la misma línea y decidiremos.



El Colegio de Médicos del Guayas propone aplicar confinamientos preventivos de 17 días, ¿es posible?



Un confinamiento total es muy difícil, la parte económica del Ecuador es muy complicada, por eso mismo hay que analizar, yo no descarto ni doy luz verde porque soy parte de la plenaria. Pero mi posición es que un confinamiento otra vez lo veo muy complicado, médicamente eso es lo óptimo para evitar la movilidad y para tener áreas de hospitales para otros traumas y accidentes.

¿Qué es de oxigenar hospitales?



Si tiene en Quito a 184 personas en espera, necesitamos que para que no haya la misma demanda y queden disponibles camas UCI, que baje la demanda todos los días. En la medida de que haya menos casos y no colapsen los hospitales, eso es oxigenación o como llaman los médicos ‘ventanas’. Y eso no se lo hace en condiciones normales porque la población no entiende que el virus está matando todos los días a ecuatorianos y seguimos viendo las aglomeraciones. Se requieren medidas estrictas para reducir la movilidad, pero solo se puede hacer a través de un estado de excepción.



¿Cuántos pacientes están en espera en Guayaquil?



Ayer vimos Quito, pero Guayaquil debe estar en más de 100.



El viernes fue el día ‘más negro’ por muertes por covid, según la Alcaldía de Guayaquil, ¿el Municipio está invitado a la sesión del COE?



Nosotros nos hemos reunido por pedido de varios alcaldes, en Portoviejo, Cuenca, ayer Quito, mañana Guayaquil, jueves en Machala. Porque es importante coordinar acciones nacionales y a nivel local, mañana analizaremos eso o si la norma ordinaria nos permite, la idea es oxigenar hospitales.