Juan Zapata: 'La emergencia no termina con el estado de excepción'

Entrevista a Juan Zapata, director del ECU-911 y miembro del COE nacional

¿Qué escenario se viene para el país después del 13 de septiembre?

El lunes no podremos aplicar las medidas que están relacionadas con la restricción del tránsito y libre movilidad. Pero de ahí viene el Yo me cuido. No porque ya no haya sanciones ni policías y militares que nos digan lo que podemos o no hacer, significa que olvidemos que algunas actividades, como fiestas, implican un alto riesgo de contagios. La ciudadanía deberá autorregularse.



¿Será suficiente la iniciativa Yo me cuido para evitar aglomeraciones, fiestas y otros incumplimientos?

La campaña tiene que ser de los 17 millones de ecuatorianos. En las mesas técnicas llegamos a una conclusión: existe una relación directamente proporcional entre las ‘inconductas’ o ‘incivilidades’ con el número de contagios de covid-19 y defunciones. El accionar de la gente es fundamental porque no puede haber un control todo el tiempo. Estamos seis meses enfrentando un virus que le demostró al mundo entero que es letal. No creo que la gente tenga que continuar con estas actitudes.



¿Cuál es el principal reto para los próximos días?



Tenemos números esperanzadores de incumplimientos, emergencias y hasta defunciones. El reto es que sin el estado de excepción podamos mantener esos niveles. Hay una tendencia a la baja.



¿El fin del estado de excepción significa el inicio de la nueva normalidad?



En absoluto, porque la crisis sanitaria continúa. Por eso se mantendrán varias medidas.



El COE nacional aclaró que el Presidente de la República podrá emitir un nuevo estado de excepción, en determinados territorios, de ser necesario.



Sí. Tenemos que seguir viendo el comportamiento de las curvas de contagios porque el COE seguirá activo. Y si amerita que en algún cantón, por el incumplimiento ciudadano o por alguna medida que a lo mejor no sea la adecuada, podremos usar esa norma jurídica que nos permite la Corte Constitucional. Vamos a usar todas las herramientas que nos permitan salvar vidas. Esperamos que eso no ocurra y sea el último de los escenarios.



¿Las reuniones de estos organismos, tanto el nacional, provinciales y cantonales se mantendrán en esta nueva etapa?



Por supuesto, porque la emergencia sigue siendo de todo el país. Tenemos que medir cómo vamos y esperemos que en Ecuador no suceda lo que ya pasó en los países vecinos o en la misma Europa, donde se aplicaron medidas más drásticas o tengamos que volver al confinamiento. Por eso, es fundamental el comportamiento de la gente, que no se relaje porque esto continúa.



¿Cómo serán los controles de aquí en adelante?



Hay acuerdos ministeriales que seguirán vigentes, pero existen competencias combinadas, como la movilidad. Todas estas normas deben manejarse con una visión nacional.



En la práctica y para cumplir con estas regulaciones, ¿las acciones pueden ser conjuntas?



La Policía y toda la fuerza pública, así como los agentes municipales, van a seguir trabajando. En la reunión de la Mesa Técnica del COE de Quito, por ejemplo, pidieron que siguiera el apoyo de todos, desde las Fuerzas Armadas. Obviamente, este apoyo irá orientado a las competencias de cada entidad. Los operativos de control de armas, por ejemplo, han sido fundamentales y es algo que debe seguir.



¿Qué pasará con los municipios pequeños que no tienen la logística suficiente ni los recursos para mantener esos operativos?



No existe ningún Municipio en el país que tenga la capacidad operativa para que por sí solo pueda trabajar frente a la crisis. Por eso es que requieren del apoyo del Estado y este también necesita ese respaldo, por eso estamos trabajando en equipo. El manejo de esta crisis es muy complejo.

¿Los cabildos de Quito y Guayaquil, por ejemplo, tampoco podrán hacerse cargo de la crisis sanitaria sin la ayuda del Gobierno?



Son municipios grandes y pueden atender riesgos, como inundaciones o incendios forestales. Tienen la capacidad operativa, pero en esta crisis es muy complicado, porque además la rectoría en salud la tiene el Ministerio.



¿Los datos que actualmente difunde y maneja el COE nacional sobre la cantidad de contagios seguirá a cargo de este organismo?



Esa es la competencia del Ministerio de Salud Pública y es parte del COE nacional, donde están todas las máximas autoridades de los ministerios. La emisión diaria de contagios debe continuar.



¿Cuáles son los lineamientos fundamentales que debe recordar el país para los próximos días?



Mientras no tengamos vacunas es fundamental el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, el lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla que sigue siendo obligatorio por ordenanza. La mayor cantidad de contagiados son jóvenes, pero los que más necesitan UCI son los adultos mayores. Debemos entender que podemos ser portadores del virus.