Líder opositor Guaidó exhorta a Europa a intensificar sanciones contra Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, exhortó el jueves 7 de marzo del 2019 a Europa a intensificar las sanciones financieras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en declaraciones al diario alemán Spiegel.

Juan Guaidó condenó enérgicamente la decisión del gobierno venezolano de expulsar al embajador alemán en Venezuela, a quien le pidió que permanezca en el país.



Los países europeos “deben reforzar las sanciones financieras contra el régimen. La comunidad internacional debe impedir que el dinero de los venezolanos sea mal utilizado para asesinar a los opositores y los pueblos autóctonos”, declaró Guaidó al diario Spiegel.



“Venezuela vive bajo una dictadura y esa manera de proceder constituye una amenaza para Alemania. Maduro ocupa ilegalmente la presidencia” , declaró el presidente autoproclamado, reconocido por unos 50 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Colombia, Alemania, Reino Unido, Francia y España.



Maduro “no tiene legitimidad para declarar indeseable a un embajador” , dijo Guaidó, que agradeció a Alemania por la ayuda humanitaria.



“El régimen no solo amenaza verbalmente al embajador, sino también a su integridad física”, agregó Guaidó.



El embajador alemán Daniel Kriener fue declarado persona non grata por el gobierno venezolano que lo acusa de “injerencia en los asuntos internos” de Venezuela.



Alemania condenó la expulsión que considera “incomprensible” y “agrava la situación y no contribuye a la distensión”.