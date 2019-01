Juan Guaidó dice en entrevista que descarta una guerra civil en Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El autoproclamado presidente interino Juan Guaidó descartó la posibilidad de una guerra civil en Venezuela, asegurando que una mayoría aplastante del país desea la salida de Nicolás Maduro, en una entrevista publicada por el diario El País este jueves 31 de enero de 2019.

“En Venezuela no hay riesgo de una guerra civil, como alguno ha querido verlo o hacerlo ver. ¿Por qué? Porque el 90% de la población quiere cambio”, indicó el presidente de la Asamblea Nacional.



No obstante, advirtió del “riesgo de violencia”, pero de parte de “Maduro y su régimen”, que utilizan fuerzas especiales de la policía y “paramilitares”.



“Han asesinado a decenas de jóvenes en una semana. Más de 140 en 2017”, afirmó Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino el 23 de enero de 2019 argumentando que la reelección de Maduro era ilegítima y que él, como presidente de la Asamblea Nacional, era el encargado de hacerlo, según la Constitución.



Guaidó insistió en su llamado a la fuerza armada venezolana a desconocer a Maduro.



“Estoy seguro de que algún momento (...) la expresión de descontento de las fuerzas armadas será total y su ocasión debe ser ponerse del lado de la Constitución. No solamente porque estamos ofreciendo amnistía y garantías”, señaló al rotativo español.



El líder opositor de 35 años ha sido reconocido por Estados Unidos y varios países de América Latina, mientras que seis de los principales países de la Unión Europea le dieron un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones que vence el domingo, so pena de reconocer a Guaidó.



En un evento con empresarios y periodistas en Madrid, el líder opositor venezolano Antonio Ledezma afirmó que España debe “hoy mismo” reconocer a Guaidó y respaldar sanciones adicionales contra miembros del régimen de Maduro.



Ex alcalde metropolitano de Caracas exiliado desde hace más de un año en la capital española rechazó la idea de un grupo de contacto para facilitar una salida a la crisis en Venezuela, defendida por España.



“Un grupo de contacto no es más que un diálogo encapuchado para darle oxígeno a Nicolás Maduro. (...) Si se quiere crear un grupo de trabajo, tiene que ser para definir cómo se va Maduro del poder”, declaró Ledezma.